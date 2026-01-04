‘Un cobarde secuestro’: Vladimir Padrino dice que equipo de seguridad de Maduro fue asesinado a sangre fría

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, denunció la ejecución del equipo de seguridad de Nicolás Maduro.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como “cobarde secuestro” y afirmó, al leer un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que ocurrió “luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad”.

Maduro fue capturado el sábado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses tras ataques en Caracas y otras ciudades de Venezuela.

Vladimir Padrino López dijo este domingo que el presidente “constitucional” de su país es Nicolás Maduro, y anunció su pleno respaldo al estado de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto.

“Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe”, dijo el ministro en la televisión estatal VTV y aseguró que “el presidente Nicolás Maduro” es “el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos”.

EU plantea trabajar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez

En tanto, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

“La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él”, manifestó Rubio al canal CBS.

“Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo”, manifestó el secretario.

“Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él”, agregó.

Maduro rechazó opciones de EU

Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a una prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció “múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva”.

El republicano recalcó que el líder chavista “eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país”.

“Su número dos es alguien con quien se puede trabajar”, aseguró.