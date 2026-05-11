El Durazno, el pueblo de Durango tomado por el narco: Habitantes huyen de la violencia y los atacan sicarios

Cientos de personas se desplazaron de la zona serrana El Durazno, Durango debido a los enfrentamientos y violencia de grupos criminales (Foto: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO)

La ola de violencia que desde hace semanas golpea la comunidad serrana de El Durazno, en el municipio de Tamazula, provocó el desplazamiento de decenas de familias, personal médico, maestros y trabajadores, quienes abandonaron la región ante el temor de quedar atrapados en medio de continuos enfrentamientos armados.

Sicarios atacan convoy que trasladaba a desplazados

La situación se agravó durante las últimas horas luego de que un convoy que trasladaba a personas desplazadas fuera atacado a balazos en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cuando intentaba poner a salvo a habitantes que huían de la zona serrana entre Durango.

¿Por qué los habitantes de El Durazno están huyendo?

De acuerdo con testimonios de personas que lograron salir de la comunidad, el miedo se intensificó tras varios días de enfrentamientos y movimientos de grupos armados, además de una creciente crisis por el desabasto de combustible, víveres y productos básicos.

De acuerdo con datos del pasado 9 de mayo, comenzaron a evacuar médicos del Hospital Regional, docentes y familias completas, muchas de ellas intentando salir rumbo a Sinaloa; sin embargo, los accesos fueron bloqueados y varios grupos tuvieron que buscar rutas alternas por la sierra de Chihuahua.

Según versiones, las personas intentaron abandonar la región por carretera hacia Culiacán e incluso por vía aérea, pero las condiciones de seguridad complicaron las salidas y obligaron a desplazados a internarse por caminos serranos.

Durante el trayecto, varios convoyes fueron detenidos en la zona de Atascaderos y Las Trojas, municipio de Guadalupe y Calvo, debido a un enfrentamiento armado activo en el área.

La propia Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirmó que elementos de la Agencia Estatal de Investigación fueron agredidos mientras brindaban resguardo y custodia a civiles provenientes de Durango.

En un comunicado oficial, la Fiscalía Zona Sur informó que el ataque ocurrió la tarde del sábado 9 de mayo, cuando policías investigadores acompañaban a un grupo de personas desplazadas y fueron interceptados por civiles armados.

Según la autoridad, los agentes, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizaron maniobras de reacción para proteger a las familias. Una persona resultó lesionada por esquirlas en una pierna, aunque no requirió hospitalización.

Tras la agresión, se desplegó un operativo terrestre y aéreo en la región para intentar localizar a los responsables y reforzar la seguridad en la zona limítrofe entre Durango y Chihuahua.

Versiones de habitantes y docentes señalan que varias familias están refugiadas en Chihuahua, sin embargo, se desconoce el número preciso de personas.

Quienes lograron salir denunciaron que algunos trabajadores del sistema educativo permanecían todavía atrapados en la comunidad, presuntamente a la espera de instrucciones y autorización para evacuar.

El gobierno de Durango hasta el momento no ha emitido comunicado al respecto, y se espera que en las próximas horas existan condiciones para que los duranguenses regresen a su Estado.