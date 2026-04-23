¿Qué sabemos del operativo en el que fue detenido Abel ‘N’, mano derecha de ‘El Guano’?

Entre los detenidos como parte del operativo en Durango, está Abel 'N' identificado como hombre de confianza de 'El Guano', hermano de 'El Chapo'. (Quadratín)

Agentes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina detuvieron a diez presuntos integrantes del grupo delictivo Gente del Guano, ligado a una facción del Cartel del Pacífico, el cual es liderado por Aureliano Guzmán Loera, alias ‘El Guano’.

Entre ellos está Abel ‘N’, identificado como la mano derecha y persona de mayor confianza del hermano de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.

Asimismo, fue capturado Eber Israel ‘N’, señalado como operador financiero y logístico del grupo, presuntamente encargado de la compra de armamento, drones y explosivos.

También fue detenido Etzair Lugo ‘N’, a quien las autoridades identifican como jefe de seguridad y responsable de las confrontaciones con grupos rivales, entre ellos células del Cartel de los Beltrán Leyva y la facción del Cartel Sinaloa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Así fue el operativo para detener a colaboradores de ‘El Guano’

En un comunicado conjunto, las comandancias de la III Región Militar y la IV Región Naval señalaron que la acción se llevó a cabo “bajo estricto apego a las leyes nacionales” y en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el poblado de La Cebadilla, municipio de Tamazula, Durango.

Durante la operación, las fuerzas federales aseguraron una ametralladora minimi calibre 5,56 milímetros, diez armas largas de distintos calibres, un arma corta, artefactos explosivos, así como diversos cargadores y cartuchos.

Las autoridades destacaron que la inteligencia que permitió concretar las detenciones se obtuvo mediante información compartida por autoridades mexicanas y estadounidenses, en el marco del Entendimiento de Cooperación en Materia de Seguridad entre México y Estados Unidos.

Los detenidos y el armamento decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa, donde continuarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica.

¿Qué sabemos de los operativos para capturar al hermano de ‘El Chapo’ Guzmán?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que se mantiene un operativo cuya intención es capturar a ‘El Guano’.

“Se están desarrollando acciones operativas desde la mañana en Sinaloa, específicamente en Badiraguato y en los alrededores, a cargo del gabinete de seguridad, principalmente encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló en conferencia de prensa.

Hasta ahora, no se confirmó la detención del hermano de Joaquín Guzmán, pero García Harfuch detalló que continúa el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona de la sierra entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Como parte de dichas operaciones se utilizaron helicópteros y fuerzas federales en comunidades serranas como El Durazno y zonas aledañas, consideradas estratégicas dentro del llamado Triángulo Dorado.

*Con información de EFE