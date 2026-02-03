Detienen a presunto responsable del ataque a balazos contra diputados de MC en Culiacán, Sinaloa

Fue detenido uno de los responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano. (Foto: @OHarfuch)

Fuerzas federales detuvieron este martes 3 de febrero a uno de los presuntos responsables del atentado armado contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya, dos diputados de Movimiento Ciudadano, heridos el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El detenido se encargaba del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las corporaciones de seguridad y la adquisición de drones para la célula criminal involucrada, detalló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Además, el secretario de Seguridad detalló que las investigaciones continúan con el objetivo de detener a todos los implicados y garantizar que el crimen no quede impune.

El operativo fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa.

El pasado 28 de enero, los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos cuando circulaban a bordo de una camioneta Audi en las inmediaciones del malecón Niños Héroes, en la capital del estado.

Tras el atentado, ambos legisladores fueron trasladados por su equipo de seguridad a una clínica privada, donde recibieron atención médica.