Sheinbaum y Trump hablan por teléfono… pese a tensión entre EU y México: ¿Qué temas abordaron?

Sheinbaum dijo que tendrá una nueva llamada telefónica con el presidente Donald Trump. (Perfil X de Sheinbaum).

La presidenta Claudia Sheinbaum informó esta mañana que tuvo una llamada telefónica con su homólogo, Donald Trump.

En una publicación en la red social X la mandataria dijo que durante la conversación reafirmaron el trabajo que están haciendo en materia de seguridad y en comercio.

Agregó que tendrán una nueva llamada telefónica y que el diálogo seguirá presente con algunos de los funcionarios de Trump que visitarán nuestro país.

“Acordamos hablar nuevamente y continuar el diálogo con algunos de sus colaboradores que, en fecha próxima, visitarán nuestro país”, escribió Sheinbaum en su publicación.

El encuentro telefónico se da en medio de tensiones y presiones por parte de Trump para que México combata al crimen organizado, luego de que nueve funcionarios fueron señalados como colaboradores del Cártel de Sinaloa.

¿Cómo es la relación de Sheinbaum con Trump?

Luego de que Trump iniciara su segundo mandato en enero del 2025, se propuso terminar con los cárteles de la droga mexicanos e incluso los declaró terroristas.

Por ello, comenzó a presionar a las autoridades mexicanas y a la presidenta Sheinbaum, para que realizaran acciones que disminuyera el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

Debido a las tensiones en el último año y medio, según una encuesta de El Financiero, un 32 por ciento de las personas piensan que Sheinbaum y Trump tienen una muy buena relación.

En tanto, un 55 por ciento de las personas entrevistadas piensan que la relación de los mandatarios es muy mala, al menos en marzo.

¿Cuáles son los temas que han sumado tensión a la relación de Trump y Sheinbaum?

Fue a inicios de mayo cuando una vez más Trump pidió al gobierno de México que realice acciones concretas en contra del narcotráfico.

Las tensiones entre ambos países escalaron luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Moya, como colaborador del Cártel de Sinaloa.

Al respecto, Sheinbaum ha respaldado en todo momento a Rocha, argumentando que EU debe presentar las pruebas necesarias para extraditar al morenista.

Se suma la presencia de agentes de la DEA en un operativo en Chihuahua. Estos fallecieron después en un accidente automovilístico junto con Pedro Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación.

La particiáción no fue reportada al Gobierno de Méxicoa pesar de que así lo exige la Ley de Seguridad Nacional.