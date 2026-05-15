Reportan la detención en Arizona de Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad de Sinaloa

Gerardo Mérida fue secretario de Seguridad de Sinaloa de septiembre de 2023 a diciembre de 2024.

Uno de los 10 funcionarios de Sinaloa acusados de narcotráfico ya está en manos de EU: Se trata de Gerardo Mérida, quien se desempeñó como secretario de Seguridad en el estado.

Gerardo Mérida aparece entre los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa que el Departamento de Justicia de EU señaló de participar en un esquema de conspiración y protección a favor de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

El diario Reforma informó que la detención de Gerardo Mérida ocurrió el pasado lunes 11 de mayo en Arizona. Un día después, fue presentado en una audiencia de apenas 2 minutos ante el juez Eric J. Markovich en Tucson.

Reforma informó que Gerardo Mérida aceptó ser traslado por las autoridades a la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde se manejan ‘casos explosivos’de la Justicia de EU, como el abierto a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

¿Gerardo Mérida fue funcionario de Rubén Rocha?

Sí. Gerardo Mérida fue secretario de Seguridad durante la administración del gobernador de Sinaloa que también es acusado de narcotráfico.

Llegó al cargo en septiembre de 2023, pero presentó su renuncia poco más de un año después, en diciembre de 2024. No hubo un reporte oficial de su renuncia. Fue sustituido por Óscar Rentería Schazarino, general en activo.

A principios de este mes, Gerardo Mérida, quien es un general de las Fuerzas Armadas en retiro, obtuvo un amparo para evitar ser detenido o extraditado a EU.