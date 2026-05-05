El ‘coco’ de los malandros: Estos son casos más explosivos en la Corte Federal del Distrito Sur de NY

De Maduro a Rubén Rocha Moya: los juicios más sonados en Nueva York. (Crédito: Shutterstock/Cuartoscuro)

La sede de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York se convirtió en uno de los tribunales más relevantes para juzgar al crimen organizado que salpica a los círculos del poder político en Latinoamérica.

En particular, figuras mexicanas llevan años como protagonistas involuntarios de las audiencias que se realizan en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

El caso más reciente y explosivo en el plano político es el de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán; Enrique Inzunza, senador; y otros siete funcionarios de instituciones de seguridad del país.

¿Cuáles son los casos relevantes que llevó la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York?

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la acusación de fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya, señalado de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para proteger operaciones de narcotráfico, facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y recibir sobornos por apoyo institucional.

Según el expediente judicial, ‘Los Chapitos’, hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, contribuyeron para que Rubén Rocha ganara las elecciones de 2021 mediante secuestro e intimidación de sus rivales políticos.

En la acusación, un exfuncionario con señalamientos particularmente graves es Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, a quien señalan por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y de un familiar de esta persona.

El caso de Rocha Moya y los nueve funcionarios del gobierno de Sinaloa está en manos de la jueza federal Katherine Polk Failla.

Nicolás Maduro

Otro de los casos más emblemáticos que recibió la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York fue el del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien las autoridades estadounidenses ligaron con el Cártel de Sinaloa.

El proceso tiene raíces que se remontan a marzo de 2020, cuando la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Maduro por liderar durante dos décadas una estructura de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles.

Fue el 3 de enero de 2026 cuando Estados Unidos realizó una invasión a Venezuela para capturar a Maduro y a su esposa Cilia Flores. Dos días después comparecieron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

La audiencia fue presidida por el juez federal Alvin K. Hellerstein. Tanto Maduro como Flores se declararon no culpables de todos los cargos. Durante esta primera comparecencia, Maduro afirmó: “Fui secuestrado y sigo siendo el presidente”.

Maduro enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas de guerra. Por su parte, Flores está acusada de conspiración para tráfico de drogas y posesión de armamento.

Otros casos relevantes que llegaron a tribunales de Nueva York

Aunque no fue en el mismo tribunal, otras figuras relevantes del crimen organizado en México juzgadas en Estados Unidos fueron Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón; Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, e Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, fue declarado culpable de los cinco cargos que enfrentaba en un juicio en Nueva York.

El juicio se realizó en la corte del Distrito Este de Nueva York y fue presidido por el juez federal Brian Cogan. La sentencia llegó en octubre de 2024. Fue condenado a 38 años de prisión y recibió una multa de 2 millones de dólares por su ayuda durante una década al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.

‘El Chapo’ Guzmán

En tanto, en 2019, ‘El Chapo’ fue declarado culpable por un jurado popular de diez delitos de narcotráfico en un proceso que duró casi cuatro meses.

Guzmán recibió después cadena perpetua más 30 años y se le ordenó pagar 12 mil 600 millones de dólares en confiscación. Actualmente se encuentra en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, considerada la cárcel más restrictiva del sistema federal estadounidense.

‘El Mayo’ Zambada

En julio de 2024, ‘El Mayo’ Zambada fue presentado ante la corte del Distrito Este de Nueva York acusado de 17 cargos, en medio de un escándalo tras señalar que fue secuestrado.

En agosto de 2025, la historia dio un giro cuando Ismael Zambada García se declaró culpable de ser el líder principal de una empresa criminal continua.

Bajo el liderazgo de Zambada, el cártel recurrió de forma regular a la violencia, la intimidación y el asesinato, y un pilar fundamental de su control fue la corrupción pública, según la fiscalía.