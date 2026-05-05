Eduardo Lamazón tuvo problemas de salud los últimos meses: Mauricio Sulaimán revela la pelea de ‘Lama Lamita’

Antes de su muerte, Eduardo Lamazón enfrentó problemas de salud durante meses, así lo dio a conocer el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán.

“Tuvo unos meses complicados, peleó como campeón, ya pasó a mejor vida, estamos con el recuerdo de Eduardo Lamazón, estuvo 24 años al lado de mi papá, con una entrega, dedicación, lealtad incondicional”, dijo al final de una reunión en el Foro Coyoacanense en declaraciones retomadas por Esto.

Mauricio Sulaimán recordó que el alguna vez secretario ejecutivo del CMB era una persona fiel a sus principios: “Tenía una personalidad única, una manera de ser especial, su pasión por el deporte y el boxeo, por la verdad, por luchar por sus principios, convicciones, sin importar la opinión de sus compañeros o del público o de la gente alrededor de él, siempre fue firme y un gran conocedor del boxeo”, expresó.

Asimismo, recordó la gran relación que tuvo al trabajar con su padre, José Sulaimán, cuando era muy joven: “Cuando él llegó a México en esa época no existía ni siquiera el fax, no había internet, ni redes, celulares, era un trabajo diferente, de mucho desgaste físico en horarios, viajes, siempre cercano a mi papá (...), se pierde toda una era de nuestro organismo”, recordó.

En ese sentido, recordó la gran relación que tuvo con sus hermanos como ‘amigo de parranda’ y aseguró que ‘Lama Lama Lamita’ era parte de su familia: “Definitivamente, es parte de la familia Sulaimán, es un Sulaimán más”.

El lunes, tras la muerte de ‘don Lama’, Sulaimán lo despidió en redes sociales: “En paz descanse Eduardo Lamazón. Llegó de Argentina para estar junto a mi papá por 24 años como secretario ejecutivo del CMB y fue parte de nuestra familia siempre“.

En vida, realizaron un homenaje a Eduardo Lamazón por sus 50 años de trayectoria en los medios y en el boxeo. FOTO: MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez) (Magdalena Montiel Velázquez) (Magdalena Montiel Velázquez)

La historia de ‘don Lama Lama Lamita’: De niño aficionado en Argentina a mítico comentarista en México

Eduardo Lamazón relató en una entrevista que su vínculo con el boxeo comenzó desde la adolescencia, cuando colaboraba en funciones organizadas en el club deportivo presidido por su padre.

“Me invitaron los del boxeo para colaborar un poco con ellos y yo me sentí el más feliz del mundo porque yo ponía las sillas”, recordó sobre sus primeras tareas en el entorno del ring.

A los 16 años también despertó su interés por el periodismo, al integrarse a una radio local donde empezó como narrador, aunque no siempre en su disciplina favorita. “Me obligaron a narrar Fórmula 1 y futbol, pero a mí me gustaba el boxeo”, explicó.

Eduardo Lamazón murió a los 70 años. (Foto: Cuartoscuro.com).

Su curiosidad por pelear lo llevó a intentar convertirse en boxeador a los 18 años, aunque sin constancia. Más adelante, durante su servicio militar en Argentina, participó en un torneo donde consiguió dos victorias antes de sufrir una derrota que marcó su decisión de abandonar el ring. “Gané a uno y a otro y, el tercero… me puso una chin** impresionante… decía ‘déjenme, déjenme’”, relató.

Tras ese episodio, Lamazón se enfocó en su carrera como comunicador. Estudió periodismo en la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario y comenzó a escribir cartas a figuras del boxeo, entre ellas José Sulaimán, entonces presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien respondió a sus inquietudes.

A los 23 años, Sulaimán lo integró como secretario ejecutivo del organismo, lo que motivó su traslado a México. “Yo trabajé… él era un magnífico jefe… me enseñó mucho”, afirmó. Desde entonces, desarrolló su trayectoria en el país, primero en el CMB y después como comentarista para Box Azteca, donde semana a semana daba sus tarjetas en cada round.