Horarios de semifinales de la Liga MX Femenil: ¿Cuándo se juega la Liguilla del Clausura 2026?

América es de los favoritos al título de Liga MX Femenil (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Liga MX Femenil, IA Gemini).

¡Tenemos horarios de Liguilla! América vs. Toluca y Monterrey vs. Pachuca son los cruces de semifinales de la Liga MX Femenil del Clausura 2026, luego de una fase de cuartos de final marcada por remontadas, sorpresas y actuaciones individuales decisivas.

Club América Femenil llega como líder de la fase regular, mientras que Toluca protagonizó la campanada de la Liguilla; Monterrey avanzó con contundencia y Pachuca selló su pase con una remontada en casa.

Horarios de semifinales Liga MX Femenil 2026: fechas y partidos confirmados

Los encuentros se jugarán en formato de ida y vuelta, con el objetivo de definir a las finalistas en función del marcador global.

América Femenil vs. Toluca

América llega a semifinales tras una serie cerrada ante Juárez, en tanto que Toluca avanzó tras eliminar al vigente campeón, Tigres, en una serie en la que mostró eficacia frente al arco y solidez defensiva.

Partido de ida

Fecha: Jueves 7 de mayo

Jueves 7 de mayo Horario: 21:00 hrs

21:00 hrs Sede: Estadio Nemesio Diez

Partido de vuelta

Fecha: Domingo 10 de mayo

Domingo 10 de mayo Horario: 12:00 hrs

12:00 hrs Sede: Ciudad de los Deportes

Monterrey enfrenta a Pachuca en semifinales. EFE/ Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

Rayadas Monterrey vs. Pachuca

Monterrey alcanzó esta instancia con una de las actuaciones más dominantes de los cuartos de final contra Cruz Azul, mientras que el Pachuca llega tras revertir un marcador adverso en la ida de su serie ante Chivas.

Partido de ida

Fecha: Jueves 7 de mayo

Jueves 7 de mayo Horario: 19:00 hrs

19:00 hrs Sede: Estadio Hidalgo

Partido de vuelta

Fecha: Domingo 10 de mayo

Domingo 10 de mayo Horario: 18:15 hrs

18:15 hrs Sede: Estadio BBVA

Monterrey visitará a Pachuca en el inicio de las semifinales del fútbol femenino mexicano. (Archivo. EFE/ Miguel Sierra).

¿Qué pasó en cuartos de final Liga MX Femenil? Resultados que definieron semifinalistas

Toluca eliminó a Tigres en la campanada de los cuartos de final por el marcador global de 4-2. En el partido de vuelta, disputado en el Estadio Universitario, las ‘Diablas’ Rojas se impusieron 2-1 con anotaciones de Diana Guatemala y Faustine Robert, mientras que Diana Ordóñez descontó por las locales. El equipo escarlata sostuvo la ventaja con una defensa ordenada y aprovechó momentos clave del encuentro.

América venció 3-2 a Juárez para asegurar su pase y cerrar la serie con global de 4-3. Irene Guerrero marcó un doblete, incluido el gol decisivo en tiempo agregado, mientras que Scarlett Camberos también anotó. El equipo capitalino respondió en momentos clave tras ir abajo en el marcador.

Rayadas goleó 4-0 a Cruz Azul para avanzar con autoridad en el partido de vuelta, resultado que le dio un global de 5-1. Lucía García fue la figura con un triplete, acompañada por un gol de Marcela Restrepo. Las Rayadas aprovecharon los espacios generados por su rival para ampliar la ventaja en el segundo tiempo.

Pachuca echó de la Liguilla a Chivas tras ganarles en el Estadio Hidalgo para completar la lista de invitados a semifinales, gracias a los goles de Natalia Mauleón y Charlyn Corral. El resultado le permitió remontar la serie y ganar con global de 3-2, luego de haber perdido el partido de ida.