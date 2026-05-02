América vs. Juárez EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la vuelta de cuartos de final de la Liga MX Femenil?

El partido de América vs. Juárez se juega en la Ciudad de México. Te compartimos todos los detalles. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El duelo América vs Juárez se presenta como uno de los cruces abiertos en la Liga MX Femenil, luego del empate 1-1 en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026. El conjunto azulcrema, que terminó como líder del torneo regular con 42 puntos, buscará hacer valer su condición de local para avanzar a la siguiente ronda.

En el primer capítulo de la serie, disputado en Ciudad Juárez, el equipo fronterizo tomó ventaja, pero las Águilas reaccionaron en la segunda mitad para igualar el marcador. Ahora, el resultado deja todo por definirse en el encuentro de vuelta, donde un triunfo marcará el destino de ambos clubes.

América cerró como líder el Clausura 2026. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce) (Rogelio Morales Ponce)

América vs. Juárez en Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión del partido de vuelta

El partido América vs Juárez corresponde a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y se jugará con los siguientes detalles:

Fecha : sábado 2 de mayo

: sábado 2 de mayo Horario : 15:55 horas (tiempo del centro de México)

: 15:55 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Ciudad de los Deportes

: Estadio Ciudad de los Deportes Transmisión: Canal 9 y YouTube de la Liga MX Femenil

El equipo dirigido por Ángel Villacampa cerrará la serie en casa tras haber finalizado como líder general, mientras que FC Juárez intentará sostener el orden defensivo mostrado en la ida para buscar la sorpresa.

¿Cómo llegan América y Juárez a la vuelta de la Liguilla?

El empate 1-1 en el partido de ida dejó una serie abierta. América mostró mayor posesión del balón en la primera mitad, con un 71 por ciento frente al 29 de Juárez, además de generar nueve disparos, cuatro de ellos a portería, aunque sin efectividad en la definición.

Juárez abrió el marcador al minuto 14, luego de un error en la salida de la guardameta Sandra Paños. Norma Palafox recuperó el balón y asistió a Liliana Mercado, quien anotó con un remate desde fuera del área para el 1-0.

América respondió con insistencia. Nancy Antonio estrelló un disparo en el poste al minuto 18 y Scarlett Camberos también estuvo cerca en el 30, pero el balón no cruzó la línea. El empate llegó en la segunda mitad, al minuto 62, cuando Camberos definió con la pierna izquierda tras un pase de Sarah Luebbert.

En la recta final, Juárez perdió presencia ofensiva tras la salida por lesión de Aisha Solórzano, lo que permitió a América adelantar líneas. Sin embargo, la defensa del equipo fronterizo mantuvo el orden para conservar la igualdad.

Con este contexto, el partido de vuelta se presenta con un escenario en el que cualquier error puede definir la eliminatoria.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX Femenil

A continuación, los cruces de los cuartos de final del Clausura 2026, con resultados disponibles tras los partidos de ida:

En otro de los resultados ya registrados, Monterrey y Cruz Azul también igualaron 1-1 en su partido de ida. Valeria del Campo anotó para las Rayadas, mientras que Uchenna Kanu empató para Cruz Azul mediante un penalti al minuto 89.

Los enfrentamientos restantes completan la fase de cuartos de final, con Tigres enfrentando a Toluca y Pachuca midiéndose ante Guadalajara, en series que cerrarán el fin de semana.

La Liguilla del Clausura 2026 reúne a los ocho mejores equipos del torneo, definidos tras las 17 jornadas de fase regular, en la que América terminó como líder, seguido por Monterrey y Tigres en los primeros lugares de la clasificación.

Con información de EFE