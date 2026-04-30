Liga MX Femenil Toluca vs. Tigres EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de cuartos de final?

Toluca enfrenta a Tigres en cuartos de final de la Liga MX Femenil. (Fotos: IA Gemini / Liga MX Femenil).

La Liga MX Femenil entra en su fase decisiva con el arranque de los cuartos de final del Clausura 2026, donde uno de los cruces más relevantes enfrenta a Tigres Femenil vs Toluca EN VIVO HOY. El partido de ida se disputa este jueves, con dos de las plantillas más competitivas del torneo regular y con el foco en sus delanteras, que dominaron la tabla de goleo.

Las actuales campeonas, Tigres UANL, comienzan su camino en la liguilla con la intención de mantener su dominio histórico en el futbol femenino mexicano. Enfrente tienen a Toluca, que llega como sexto lugar, pero con argumentos ofensivos sólidos y antecedentes recientes que anticipan una serie cerrada.

Tigres Femenil vs. Toluca en Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión del partido de ida

El partido Tigres Femenil vs Toluca se juega este jueves a las 21:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Fecha: jueves 30 de abril de 2026

jueves 30 de abril de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Nemesio Diez, Toluca

Estadio Nemesio Diez, Toluca Transmisión: Canal 9 y streaming en el canal de YouTube de la Liga MX Femenil

El partido de vuelta entre Tigres y Toluca se jugará el domingo 3 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario de Monterrey, donde se definirá cuál de los dos equipos avanza a semifinales. La serie se resolverá tras los 180 minutos reglamentarios, con Tigres como local en el cierre.

El Tigres de las brasileñas Cordinali y Nascimento visita al Toluca de Le Sommer. EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

¿Cómo llegan Tigres Femenil vs. Toluca a la Liguilla?

El cruce enfrenta al tercer lugar contra el sexto de la tabla general: Tigres cerró la fase regular con 37 puntos, mientras que Toluca acumuló 33 unidades.

Las felinas, dirigidas por el español Pedro Martínez, parten como uno de los equipos con mayor historial en la liga. Han disputado 11 finales y ganado siete títulos, lo que las convierte en el club más ganador del circuito. Además, buscan convertirse en el primer equipo con ocho campeonatos.

En su plantel destacan figuras como la española Jennifer Hermoso, campeona del mundo, así como las brasileñas Jheniffer Cordinali y Mariza Nascimento. En el ataque, Tigres cuenta con Diana Ordóñez, quien terminó como una de las máximas goleadoras del torneo con 18 anotaciones.

En tanto, Toluca, dirigido por el francés Patrice Lair, ha mostrado crecimiento en los últimos torneos y llega con argumentos ofensivos importantes. La francesa Eugénie Le Sommer también finalizó con 18 goles en la fase regular, compartiendo el liderato de goleo con Ordóñez.

El enfrentamiento directo más reciente entre ambos equipos ocurrió en la jornada 4 del campeonato, con victoria de Tigres por 2-1 gracias a un gol en el último instante de Aaliyah Farmer. Ese antecedente refleja la paridad que puede presentarse en esta serie.

Toluca busca aprovechar su condición de local en la ida, incluso con factores como la altitud de su estadio, ubicado a 2,600 metros sobre el nivel del mar. Para competir, el equipo debe fortalecer su defensa ante una ofensiva que fue una de las más efectivas del torneo.

En términos estadísticos, Tigres anotó tres goles más que Toluca y recibió cuatro menos durante la fase regular. Sin embargo, la liguilla inicia desde cero para ambos equipos, sin ventaja en el marcador global.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX Femenil

A continuación, los cruces completos de los cuartos de final del Clausura 2026, con fechas, horarios y sedes confirmadas:

La liguilla reúne a los ocho mejores equipos del torneo, con América como líder general tras sumar 42 puntos, seguido de Monterrey con 40. Tigres y Pachuca completaron los primeros cuatro lugares, mientras que Guadalajara, Toluca, Cruz Azul y FC Juárez obtuvieron los boletos restantes.

El formato enfrenta al primero contra el octavo, segundo contra séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto, con partidos de ida y vuelta.

En este contexto, el duelo Tigres Femenil vs Toluca destaca por el equilibrio ofensivo y por la presencia de las máximas anotadoras del campeonato, lo que lo convierte en uno de los enfrentamientos más relevantes de esta fase.

Con información de EFE