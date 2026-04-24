Liguilla de la Liga MX Femenil AL MOMENTO: Así va la tabla general del Clausura 2026

La Liga MX Femenil prepara todo para su Liguilla en la búsqueda del nuevo monarca del (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, Cuartoscuro, Liga MX Femenil, IA Gemini).

La Jornada 17 de la Liga MX Femenil define este fin de semana la tabla general del Clausura 2026 para a la Liguilla, a la cual solo le queda un solo boleto disponible, aunque con posibles cambios en las posiciones.

Los partidos se disputan entre el 24 y 25 de abril, en un cierre de fase regular que concentra la pelea tanto en la cima como a lo largo de la zona de clasificación.

Siete equipos ya aseguraron su lugar en cuartos de final, mientras que FC Juárez y Tijuana se disputan el último pase. La diferencia entre ambos es de apenas un punto, lo que mantiene abierta la definición hasta el final del calendario.

América podría terminar como líder del Clausura 2026 en la Liga BBVA Femenil. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo va la tabla general de la Liga MX Femenil al momento?

Rayadas de Monterrey llega a la última jornada como líder con 40 puntos tras 16 partidos, seguido por el Club América con 39 y Pachuca con 36. Tigres ocupa la cuarta posición con 34 unidades, mientras que Guadalajara, Toluca y Cruz Azul completan los puestos de clasificación directa.

En la parte baja de la zona de liguilla, FC Juárez es octavo con 26 puntos, mientras que Tijuana aparece en noveno con 25, lo que deja en juego el último boleto disponible. Pumas, con 21 unidades, está fuera de posibilidades.

El cierre del torneo incluye enfrentamientos directos con implicaciones en la clasificación. Monterrey recibe a Tigres con la posibilidad de asegurar el liderato general, mientras que América enfrenta a Pachuca en un duelo que puede modificar las posiciones del segundo y tercer lugar.

En la lucha por el último boleto, FC Juárez visita a Atlas con la ventaja de depender de su propio resultado. Tijuana, por su parte, enfrenta a Mazatlán con la obligación de ganar y esperar una combinación favorable.

Rayadas llega como el equipo más sólido a lo largo del Clausura 2026. EFE/ Miguel Sierra (Miguel Sierra/EFE)

Así se jugarían los cuartos de final de la Liguilla AL MOMENTO

Monterrey, América, Pachuca, Tigres, Guadalajara, Toluca y Cruz Azul ya tienen asegurado su lugar en la liguilla del Clausura 2026. El octavo clasificado se define entre FC Juárez y Tijuana en esta jornada.

En contraste, Pumas, Mazatlán, Atlético de San Luis, León, Atlas, Puebla, Santos Laguna, Querétaro y Necaxa ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final.

Con la tabla actual, los cruces de liguilla se proyectan de la siguiente forma:

(1) Monterrey vs. (8) FC Juárez

(2) América vs. (7) Cruz Azul

(3) Pachuca vs. (6) Toluca

(4) Tigres vs. (5) Guadalajara

Estos enfrentamientos dependen de los resultados de la Jornada 17, en especial por la disputa del liderato entre Monterrey y América, así como el último boleto disponible.

Tigres llega como campeón defensor del título en el Apertura 2026. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM (Gabriela Pérez Montiel)

Las fechas y horarios en lo relativo a la Liguilla de la Liga MX Femenil se darán a conocer en horas posteriores a la finalización de la Jornada 17 del torneo.

Campeonato de goleo también se define en la Jornada 17

La tabla de goleadoras se mantiene abierta en el cierre del torneo. Eugénie Le Sommer encabeza con 17 goles, seguida por Diana Ordóñez con 16 y Charlyn Corral ligermante relegada con 13.

Otras jugadoras con incidencia en ataque incluyen a Uchenna Kanu con 10 anotaciones y Lucía García con nueve, en un torneo donde la producción ofensiva ha sido determinante para la posición de sus equipos.