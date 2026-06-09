Balconean a titular del SAT QRoo: ¿Quién es Héctor Contreras, quien vio el juego de la NBA cerca de Trump?

Héctor Contreras es titular del SAT en Quintana Roo, y fue visto en un partido de las finales de la NBA.

Debajo del palco en el que estaba Donald Trump y en una zona del Madison Square Garden donde los boletos superan los 10 mil dólares, Héctor Contreras, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo, fue captado por las cámaras mientras veía el partido de la NBA entre los Knicks y los Spurs.

Mientras las cámaras enfocaban al presidente Trump, que se convirtió en el primer mandatario en acudir a las finales de la NBA, se observa al funcionario de Quintana Roo junto con un joven y con jerseys de los Knicks de Nueva York, que cayeron 111 a 115 contra los Spurs, poniendo la serie 2 a 1 a favor de los neoyorquinos.

Aunque la noticia a nivel global fueron los abucheos contra Trump, Héctor Contreras ahora es criticado por su aparición en la final de la NBA.

¿Quién es Héctor Contreras?

Héctor José Contreras Mercader es actualmente el titular del SAT en Quintana Roo, luego de años de servicio público en Cancún.

Estudió la licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública, y tras concluir sus estudios fue auxiliar contable de empresas privadas y del sector público, de acuerdo con información del Gobierno de Cancún.

Fue jefe de departamento en la XV regiduría en el ayuntamiento de Benito Juárez de 2011 a 2013, además de que trabajó como asesor financiero para distintas dependencias públicas.

En 2013 ganó sus primeras elecciones y se convirtió en regidor de Benito Juárez, además de que fue director general de Solución Integral de Residuos Sólidos de Cancún.

Entre 2016 y 2018 fue oficial mayor en el mismo ayuntamiento, y para el mismo 2018 fue nombrado por Mara Lezama, entonces presidenta municipal de Benito Juárez, como oficial mayor.

Luego de que Mara Lezama ganara la gubernatura de Quintana Roo, Héctor José Contreras fue nombrado como titular del SAT en la entidad.

Tras la noticia de que acudió a apoyar a los ‘Bockers’ frente a los Spurs, el funcionario no se ha posicionado públicamente, tampoco el SAT en Quintana Roo.