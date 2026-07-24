UNAM suspende inscripciones a la licenciatura por posibles anomalías en exámenes de admisión

La UNAM suspendió los trámites de inscripción de nuevo ingreso a licenciatura tras sospechas de trampa en los exámenes de admisión de este año.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripción para los aspirantes de primer ingreso a todas las licenciaturas del ciclo escolar 2026-2027/1, mientras una comisión técnica revisa el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que la medida permanecerá vigente hasta que el grupo de especialistas convocado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas entregue sus conclusiones y recomendaciones tras solicitar un informe especial.

De acuerdo con el calendario de la UNAM, estaba previsto que los trámites de inscripción para los estudiantes de nuevo ingreso iniciaran el próximo lunes 27 de julio.

¿Por qué la UNAM suspendió las inscripciones a licenciatura?

De acuerdo con la institución, la suspendión busca “salvaguardar la certeza” para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso y garantizar que las decisiones posteriores se tomen conforme a la Legislación Universitaria.

El anuncio ocurre después de que la UNAM informara previamente sobre la detección de conductas contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria durante la segunda jornada de aplicación del examen.

“Se detectaron algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.”, señaló en un boletín informativo.

Por esta razón, el pasado 3 de julio, la UNAM presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes “para que se investiguen y sancionen las conductas constitutivas de delitos, y así se evite que más familias y aspirantes sean víctimas de estas prácticas”.

UNAM investiga irregularidades en examen de admisión

Una comisión de expertas y expertos convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas será la encargada de analizar las condiciones en las que se realizó el examen de licenciatura y emitir sus recomendaciones antes de que las autoridades universitarias determinen la continuidad del proceso de ingreso.

La UNAM aseguró que informará oportunamente las decisiones que adopten las autoridades competentes y afirmó que actuará bajo los principios de integridad y honestidad académica. Asimismo, reiteraró su compromiso con la transparencia institucional y con la garantía de acceso a la educación en condiciones de igualdad para las personas aspirantes.

Hasta el momento, la Universidad no ha informado una nueva fecha para reanudar los trámites de inscripción ni ha detallado qué modificaciones, en caso de existir, podría tener el proceso de ingreso.

¿Por qué hay polémica por los resultados del examen de la UNAM?

Después de la publicación de los resultados del Concurso de Selección de la UNAM 2026, en redes sociales surgió un intenso debate luego de que usuarios señalaran un aumento inusual en el número de aspirantes con puntaje perfecto, especialmente en carreras de alta demanda como Medicina.

Uno de los análisis que impulsó la discusión fue el del analista de datos Manuel Toral, quien compartió en su cuenta de X un estudio en el que identificó un incremento atípico en la mediana de aciertos del examen al comparar los resultados de 2025 y 2026.

A la par, comenzaron a circular denuncias sobre presuntas irregularidades durante la aplicación de la prueba, entre ellas posibles casos de suplantación de identidad y apoyo externo para resolver el examen.

En redes sociales, aspirantes y usuarios también manifestaron su inconformidad al señalar que algunas personas habrían obtenido un lugar mediante la presunta filtración del examen o por servicios que ofrecían asegurar el ingreso a la Universidad.