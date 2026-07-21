Resultados del examen de la UNAM: Rector pide informe especial

Leonardo Lomelí instruyó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo Escolar 2026-2027/1.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, confirmó este martes que se elaborará un informe sobre los resultados del proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo escolar 2026/2027, luego de la publicación de los resultados la semana pasada.

La UNAM dijo que detectó irregularidades tras la publicación de resultados del examen de licenciatura 2026.

En el comunicado publicado este martes por la tarde, se informa que se elaborará un informe sobre el proceso de selección, con el fin de “contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes”.

El rector también integrará una comisión técnica con especialistas de la universidad para revisar los datos del reporte, el procedimiento del examen y los resultados derivados del concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

“Dicho estudio atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes, y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección”, indica el comunicado.

La UNAM puntualizó que atiende a aquellas personas aspirantes que no fueron seleccionadas y que han solicitado una revisión de su examen, así como a aquellas personas que tuvieron cancelada su participación.

¿Qué pasó con los resultados del examen de licenciatura de la UNAM?

A principios de julio, la UNAM reportó que 158 mil 712 aspirantes realizaron el examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 y que la mayoría de las personas realizaron su prueba sin contratiempos. No obstante, añadió que detectaron casos de “acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria”.

Entre dichas acciones, la universidad señaló que hubo algunas que podrían “configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen”.

En enero de 2026, la UNAM confirmó la aplicación del examen en línea para el ingreso a licenciatura en 2026, el cual consideró que sería más inclusivo pues permitiría que más personas en México y en el extranjero concursaran por un lugar.

En su momento la directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence, dijo al respecto de la aplicación del examen en línea que “realizar la prueba en su hogar, escuela, café internet u otro espacio tiene beneficios” y que se mantendría la vigilancia durante la presentación de la prueba por parte de personal y autoridades de la UNAM, con el apoyo de la inteligencia artificial (IA), la cual aportaría evidencias de posibles conductas anómalas.