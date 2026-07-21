Generan oportunidades para emprendedores mexiquenses

Anuar Azar, dirigente del PAN en el Estado de México, refrendó su compromiso de continuar promoviendo acciones para inspirar, tender redes de comunicación y promoción para acercar clientes a los emprendedores.

Con el objetivo de compartir experiencias, generar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer la colaboración entre quienes impulsan proyectos productivos, se realizó en el municipio de Atizapán de Zaragoza un encuentro empresarial para reactivar la economía local.

Con el propósito de fortalecer los proyectos empresariales, Anuar Azar, dirigente del PAN en el Estado de México, refrendó su compromiso de continuar promoviendo acciones para inspirar, tender redes de comunicación y promoción para acercar clientes a los emprendedores.

“Estoy convencido de que todos tenemos la capacidad de construir algo grande. Detrás de un negocio exitoso hubo una persona que decidió dar el primer paso, creer en sí misma y trabajar todos los días por sus sueños”, sostuvo el dirigente del blanquiazul mexiquense durante su participación en un encuentro organizado por Somos Grandes Estado de México, al que asistieron emprendedores y empresarios de la entidad.

Anuar Azar destacó la importancia de crear espacios donde las ideas pueden convertirse en oportunidades reales de crecimiento. Señaló que este tipo de encuentros permiten que el talento encuentre la motivación necesaria para seguir desarrollándose y consolidando nuevos proyectos.

Indicó que desde los programas que impulsa continuará promoviendo acciones para el crecimiento de los negocios que generan beneficios y que van más allá de las empresas, ya que también favorece a las familias y contribuye al desarrollo económico de municipios como Atizapán de Zaragoza.

El también diputado local agregó que continuamente se trabaja con todas las asociaciones y sociedad civil, con la finalidad de generar beneficios y herramientas para que las personas puedan emprender y ser empresarios para generar bienestar para sus familias.

En tanto, Alejandro Méndez González, director general de Somos Grandes, dijo que en México los emprendedores construyen prosperidad incluyente, la cual beneficia a sus familias y a su entorno; por eso es importante el apoyo local y municipal.

“El 50 por ciento del crecimiento del país lo generan los emprendedores, de esta manera se posiciona México en lugar 11 de la economía del mundo, en gran medida por el respaldo de las cámaras empresariales”, sostuvo.

En ese sentido, la organización que preside busca empoderar, educar y revalorizar el rol de los empresarios en México, y la realización de los encuentros funciona para crear una comunidad sólida y resiliente que pueda enfrentar los desafíos económicos actuales.

Finalmente, Ninfa Salinas, líder de la iniciativa, en un video mensaje, aseguró que hoy más que nunca necesitamos líderes que conviertan los obstáculos en oportunidades para el crecimiento de todos, crear un ecosistema para que los empresarios se impulsen y se cuiden entre ellos mismos; se trata, dijo, de hacer alianzas y seguir demostrando que en México juntos somos mucho más grandes.

En el encuentro empresarial que reunió a más de 300 asistentes estuvieron presentes Ivonne Solís, aliada de Somos Grandes, y Emilia Reyes, coordinadora en el Estado de México de Somos Grandes.