Pedro Rodríguez rindió su informe de gobierno 2025; Atizapán sigue creciendo con visión de futuro

El Presidente Municipal, Pedro Rodríguez Villegas, rindió su Informe de Gobierno 2025, en el que destacó que los resultados presentados son la prueba de que se está construyendo un Atizapán con visión de futuro, que mejora su infraestructura, cuida a su gente y gobierna con transparencia y honestidad.

Ante Armando González Zozaya, Director General de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México y representante personal de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Alcalde resaltó que ésta es la primera vez que un gobierno rinde cuentas frente a su gente por cuarto año consecutivo.

“Hoy nos reunimos en este acto para rendir cuentas claras y transparentes de lo que hemos hecho juntos en estos cuatro años. Atizapán no se detiene, evoluciona y está preparado para los retos del mañana. Porque cuando sociedad y gobierno caminamos unidos, Atizapán no solo cambia: crece”, puntualizó Pedro Rodríguez al realizar un recuento de las acciones que su Gobierno ha implementado para garantizar que Atizapán de Zaragoza siga creciendo.

En seguridad se dio continuidad a la estrategia del Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes; se equipó y se mejoraron las condiciones de los 1,346 agentes activos; se creó la Unidad Operativa Aérea y el C4 Zona Esmeralda, se instalaron 200 cámaras y se cuenta con 315 patrullas, lo que ha posicionado a Atizapán como el municipio con la mejor percepción de seguridad en la entidad.

Tras una inversión histórica en obra pública de dos mil millones de pesos y sin contratar deuda en los primeros tres años, este 2025 Atizapán siguió creciendo con las obras y los servicios públicos que impulsan el desarrollo de las familias: se rehabilitaron vialidades con concreto asfáltico, continuó el rescate de espacios públicos y el mejoramiento de la infraestructura educativa e hidráulica; se cambiaron 11 mil luminarias y se adquirieron 15 nuevos camiones compactadores.

Para lograr un Atizapán más sustentable, se implementaron políticas públicas para garantizar que este sea el primer territorio esponja de la región, se actualizó el Atlas de Riesgos y el Plan de Desarrollo Urbano; además se impulsó el desarrollo económico con la agilización de trámites para abrir negocios; se modernizó el proceso de licencias de funcionamiento; mientras que la Ventanilla Única Digital aloja 13 gestiones de cuatro dependencias clave.

Al resaltar el trabajo que realiza el Sistema Municipal DIF, el Alcalde destacó la labor de su esposa Paty Arévalo quien ha hecho de esta institución el corazón del Gobierno local, con la entrega de 960 mil raciones alimentarias; la inauguración del Centro Comunitario Inclusivo y de la Procuraduría Municipal de Protección al Adulto Mayor. Además, se priorizó el bienestar de los atizapenses con el programa Salario Familiar, beneficiando a 10 mil familias, con una inversión de 72 mdp; la entrega de 15,555 becas con un presupuesto de 47 mdp; se completó el 100% de aulas digitales en las escuelas y se fomentó la cultura con el Festival Internacional de las Artes ATZÁN 2025.

Ante integrantes del Cuerpo Edilicio, Presidentes y Ex Presidentes Municipales, Senadores, Diputados Federales y Locales, dirigentes de partidos políticos, funcionarios públicos, líderes sociales, Copacis, asociaciones civiles, empresarios, comerciantes, tianguistas, sacerdotes, pastores, sector educativo, representantes de organizaciones sociales y sindicales; el Alcalde Pedro Rodríguez reafirmó su compromiso de seguir trabajando con cercanía, sensibilidad y con la certeza de que cada acción debe tocar la vida de las familias atizapenses.