Emprendedores al grito de guerra

El pasado 19 de mayo concluyó la cuarta edición del CoparTank, organizado por la Coparmex CDMX y la Universidad Panamericana (UP), que premia las propuestas más prometedoras de los emprendedores universitarios de la capital. A diferencia de ediciones anteriores, en el CoparTank de este año participaron varias instituciones de la CDMX: el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, la Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana. Todas se unieron a la UP en una contienda interuniversitaria para ver quienes ganarían el estímulo económico de 50,000 pesos y, lo más importante, propuestas de inversión por parte de empresarios de Coparmex CDMX. Los estudiantes del Politécnico triunfaron con su proyecto Witlab, una iniciativa que hace uso de la química verde y la biotecnología para desarrollar productos de limpieza industrial eficaces y, sobre todo, sustentables. Su iniciativa fue de las más innovadoras que se han presentado en el CoparTank. Alfonso Velázquez y Roberto Arias, fundadores de Witlab, ganaron por haber demostrado tener las cualidades que necesitan todos los empresarios para crecer y salir adelante, no importa qué tan grandes o pequeños sean: resiliencia, trabajo duro y la capacidad de hacer los sacrificios necesarios porque tienen fe tanto en sí mismos como en los demás. Desde que fundaron Witlab, Alfonso y Roberto han dedicado todo su tiempo y energía al desarrollo de sus productos y patentes, así como a satisfacer las necesidades de sus clientes en México y en España. No hay duda de que su esfuerzo y disciplina los convertirán en referentes internacionales.

Apoyar en la formación de futuros empresarios responsables, innovadores y altamente competitivos es apoyar también la construcción de un futuro próspero para nuestra ciudad y el mejoramiento de nuestras condiciones empresariales y laborales actuales. Es fácil caer en la complacencia y creer que la CDMX, por sus innumerables oportunidades, siempre gozará de una economía fuerte y que estará a la vanguardia en todos los frentes. Sin embargo, la realidad es más complicada. En lo que va del año, la ciudad ha perdido más de 62 mil empleos formales y 916 empresarios han decidido cerrar sus puertas, una señal que nos alerta de un desaceleramiento económico que debemos frenar cuanto antes. La buena noticia es que tenemos los recursos necesarios para arreglar este problema. De acuerdo con datos del INEGI de 2025, hay más de un millón de emprendedores, lo que equivale al 22.0% de la población ocupada de la ciudad. Además, contamos con universidades de primer nivel que forman talento joven, talento que desea tener la oportunidad de poner en práctica sus capacidades. Con tal cantidad de emprendedores y de universitarios con ideas frescas para resolver los problemas del presente, lo único que necesitamos es apoyarlos y darles la mentoría necesaria para realizar sus sueños. Aquí es donde la Coparmex CDMX realiza su labor más importante.

Iniciativas como el CoparTank fomentan el desarrollo de habilidades empresariales. Por eso en Coparmex CDMX creamos el Hub de Universidades: una alianza académica y empresarial que reúne 18 instituciones educativas y más de 100 mil estudiantes. Se trata de una apuesta que busca convertir a los jóvenes en ejes estratégicos de transformación social y económica en la capital. Con estos programas, la Coparmex CDMX está formando un verdadero ejército empresarial de élite, increíblemente preparado y capaz de contribuir a resolver los problemas que enfrenta el gobierno de la Ciudad de México. Lo único que necesita la sociedad y el gobierno de Clara Brugada es tomarle la palabra a estos jóvenes ansiosos de emprender y darles la oportunidad de servir para el beneficio de todos.