Messi felicita a España por el campeonato: ‘El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida’

El capitán argentino Lionel Messi llora tras la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, se mostró este lunes adolorido por la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, pero expresó sus felicitaciones a la nueva campeona.

Messi se despidió de la Copa del Mundo 2026, quizá la última de su carrera, cabizbajo y llorando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras ver caer a su equipo en tiempos extra por un gol de Ferran Torres en el minuto 106.

‘La Pulga’ se mantuvo lejos de la prensa, pero este lunes publicó en Instagram un mensaje: “El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”.

Lionel Messi, de Argentina, se lamenta al concluir la final de la Copa del Mundo ante España, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Ashley Landis) (Ashley Landis/AP Photo/Ashley Landis)

El histórico futbolista de 39 años, quien rompió varios Récord Guinness en el Mundial, inistió en quedarse “con todo lo bueno”: “Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, añadió el jugador de la MLS en alusión a la final de Qatar 2022 en la que Argentina se coronó campeona tras 36 años sin títulos mundiales.

Messi agradeció “por cada saludo y por cada mensaje” y resaltó que el impacto de la Albiceleste en la sociedad argentina: “Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Además, dedicó unas breves palabras a ‘La Roja’, la cual consiguió el segundo título como campeona del mundo en su historia: “También quiero felicitar a España por el campeonato”, concluyó el argentino.

Messi no regresará a Argentina tras el Mundial 2026

El capitán de la Albiceleste y otros nueve jugadores no regresarán este lunes con el resto del plantel al país sudamericano tras la derrota, según informaron a EFE fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además de Messi, tampoco regresarán:

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

(Inter Miami) Julián Alvarez (Atlético Madrid)

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Enzo Fernández (Chelsea)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Nicolás Paz (Como de Italia)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham)

Messi se despide del Mundial 2026 tras perder en la final con España. (Foto: EFE)

La AFA había adelantado en un comunicado este domingo tras el subcampeonato que algunos futbolistas del plantel partirían directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso.

La AFA no precisó hacia dónde se dirigirá el plantel después de aterrizar, por lo que se desconoce hasta el momento si planean realizar algún tipo de festejo con la afición.

Messi no consiguió marcar gol en la final del Mundial 2026 ante España. (Foto: EFE)

Javier Milei planea celebrar a la selección de Argentina

El presidente argentino Javier Milei anunció tras la derrota ante España que declarará festivo nacional el día en que la selección argentina decida celebrar junto a los aficionados tras su regreso al país, aunque no queda clara si dicha celebración efectivamente se llevará a cabo.

“Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la selección argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los jugadores y el cuerpo técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional”, escribió Milei en su cuenta de la red social X.

Este domingo decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento a la selección por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

Días atrás, Milei puso a disposición la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, para que el plantel pudiera celebrar desde el balcón presidencial en caso de obtener el título mundial.

El mandatario también informó de que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de su hermana Karina Milei, trabajaba junto a la Casa Militar en un operativo para facilitar los festejos, mientras que el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales comenzaron a diseñar un dispositivo especial para el regreso de la delegación.

Como parte de esos preparativos, la AFA anunció este sábado la suspensión de todos los partidos previstos para este lunes y martes en las distintas categorías del fútbol argentino, con el objetivo de priorizar el regreso del seleccionado nacional.