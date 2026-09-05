¿De dónde vienen los malos olores en Monterrey? Pemex y autoridades inspeccionan refinería de Cadereyta

De acuerdo con las cifras más recientes de Pemex, la refinería de Cadereyta procesó un promedio de 160.3 mil barriles diarios de petróleo crudo durante julio. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades ambientales federales y de Nuevo León reforzaron las labores de inspección y monitoreo para determinar el origen de los olores atípicos que se han registrado en la Zona Metropolitana de Monterrey durante los últimos días.

La empresa pública del Estado informó que, tras una reunión técnica realizada el 3 de septiembre y un recorrido por las instalaciones de la refinería de Cadereyta, las autoridades acordaron fortalecer la coordinación, el intercambio de información y las acciones conjuntas para identificar de dónde provienen los olores y, con base en los resultados, implementar las medidas correspondientes.

Como parte de la investigación, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizó una visita de inspección a la refinería de Cadereyta el pasado 31 de agosto, aunque Pemex precisó que los resultados todavía se encuentran en proceso de evaluación.

Además, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en coordinación con el Gobierno de Nuevo León, realizará mediciones de contaminantes en las zonas previamente identificadas del área metropolitana para determinar las posibles fuentes de las emisiones.

El monitoreo también continuará en el área de influencia de la refinería de Cadereyta con apoyo de Pemex, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) brindará asistencia técnica para revisar y validar los resultados.

¿De dónde vienen los olores atípicos en Monterrey?

La petrolera no atribuyó directamente los malos olores a sus instalaciones y señaló que las evaluaciones tienen como objetivo determinar el lugar de donde provienen.

Sin embargo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que existen indicios de que las emisiones provienen de la zona de Cadereyta y apuntó directamente hacia la refinería.

“Descubrimos y hay indicios de que estas emisiones provienen de vientos desde Cadereyta, es decir, la refinería”, señaló el mandatario estatal, quien agregó que las autoridades investigarán “a profundidad qué proceso de la refinería generó estos olores”.

García sostuvo que, pese a tratarse de un olor desagradable, los análisis realizados hasta ahora indican que no sería tóxico ni causaría enfermedades. También reconoció que el Gobierno estatal carece de facultades para sancionar o clausurar la refinería debido a que se trata de una instalación de competencia federal.

Cadereyta disparó su producción de combustóleo

De acuerdo con las cifras más recientes de Pemex, la refinería de Cadereyta procesó un promedio de 160.3 mil barriles diarios de petróleo crudo durante julio, equivalente al 13.2 por ciento del total procesado por las siete refinerías del país.

De esta manera, la refinería norteña se ubicó en el cuarto lugar nacional, siendo superada por las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca; Dos Bocas, Tabasco; y Tula, Hidalgo, que lograron procesar 246.8, 228.9 y 203.7 mil barriles diarios de crudo, respectivamente.

El producto que más produjo Cadereyta durante julio fue la gasolina magna, con un total de 44.9 mil barriles diarios, en segundo lugar, se ubicó el diésel, con un promedio mensual de 40 mil barriles diarios.

Sin embargo, el tercer producto con mayor volumen de elaboración en esta refinería fue el combustóleo, con 30.7 mil barriles diarios, lo que representó un incremento anual de 77.3 por ciento.

El combustóleo es un producto residual derivado de los procesos de destilación del petróleo crudo. Se obtiene durante la refinación, después de separar productos más ligeros y de mayor valor, como gasolinas, diésel y turbosina.