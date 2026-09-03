Nuevo León tendrá un viernes 4 de septiembre con clima predominantemente cálido

La probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Monterrey es muy baja este viernes. (Foto: Cuartoscuro)

La Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, se prepara para un viernes 4 de septiembre con un clima predominantemente cálido.

Las temperaturas variarán de 17°C como mínima a 37°C como máxima, con Apodaca registrando el valor más alto. El cielo estará con pocas nubes y el viento será ligero en la región, según el SMN.

¿Qué temperatura hará mañana en Nuevo León?

Monterrey tendrá una mínima de 18.3°C y máxima de 32.7°C, con viento de 7 km/h. San Pedro Garza García espera una mínima de 17.3°C y máxima de 31.0°C. Ambas ciudades, con sus municipios, presentarán un cielo con pocas nubes. El ambiente será fresco por la mañana y cálido por la tarde.

Guadalupe experimentará temperaturas entre 19.3°C y 34.3°C, con viento de 7 km/h. Apodaca será la ciudad más cálida, con una mínima de 20.3°C y una máxima de 36.7°C, y viento de 10 km/h. Estas zonas, incluyendo sus municipios, tendrán un cielo con pocas nubes.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey?

La probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Monterrey es muy baja este viernes. Las condiciones indican un cielo con pocas nubes durante el día.

El viento general soplará a 7 km/h, excepto en Apodaca, donde alcanzará 10 km/h. Se espera un clima seco en todas las ciudades principales de la región.

(Hernández Comi Boris Isauro)

El SMN informa que, aunque canales de baja presión y el ciclón tropical Marie afectan otras regiones, Nuevo León tendrá un clima estable.

No se esperan alertas por eventos extremos como tormentas o granizo. Esto sugiere un día tranquilo en la Zona Metropolitana, ideal para actividades al aire libre.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Viernes 4 de septiembre: Máxima de 35°C, mínima de 19°C, cielo con pocas nubes, viento de 6 km/h.

Sábado 5 de septiembre: Máxima de 31°C, mínima de 18°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

Domingo 6 de septiembre: Máxima de 32°C, mínima de 18°C, cielo con pocas nubes, viento de 8 km/h.

Después del viernes cálido, el fin de semana tendrá un ligero descenso en las temperaturas máximas.

El sábado 5 de septiembre, el cielo estará nublado, con una máxima de 31°C. El domingo 6 de septiembre, las temperaturas subirán a 32°C, con cielo con pocas nubes.

¿Cómo protegerse del calor en Nuevo León?

Ante las temperaturas cálidas, es crucial beber agua constantemente. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es fundamental para prevenir golpes de calor. Usar protector solar y buscar la sombra son medidas importantes para cuidar la salud en Nuevo León.

Optar por ropa ligera, de colores claros y telas transpirables es recomendable. Si se realizan actividades al aire libre, procurar hacerlas en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Es importante estar atento a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a los cambios de temperatura.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial de Nuevo León?

Para información actualizada sobre el clima en Nuevo León, se recomienda consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ofrecen pronósticos precisos. Estos organismos emiten alertas y avisos ante cualquier cambio relevante en el clima.

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