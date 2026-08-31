Calor extremo en la Península de Yucatán: Espera hasta 40 grados este martes 1 de septiembre

Asi está el clima caluroso para la Península de Yucatán este martes 1 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este martes 1 de septiembre un día de calor intenso en la Península de Yucatán. Se esperan temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 40.3°C en Mérida, con cielos principalmente despejados. Una vaguada en niveles altos de la atmósfera será la principal influencia en el clima de la región, manteniendo la probabilidad de lluvias muy baja.

Vista aérea de la costa de Tulum bajo un cielo despejado y sol radiante.

¿Qué temperaturas se esperan en la Península de Yucatán mañana?

En Mérida, capital de Yucatán, el termómetro registrará una mínima de 20.7°C y una máxima de 40.3°C. El viento soplará a 11 km/h bajo un cielo poco nuboso. Los municipios cercanos a Mérida también sentirán el calor, con rangos que oscilarán entre 20°C y 41°C durante las horas centrales del día, haciendo de este un martes muy caluroso para la zona.

Para el Caribe Mexicano, Cancún y Chetumal esperan temperaturas entre 25°C y 32.3°C, con vientos de 10 km/h y cielos despejados. Tulum y Playa del Carmen, por su parte, tendrán máximas de 34.3°C, con mínimas de 24°C y 23.7°C respectivamente. En los municipios de Tulum, los grados subirán hasta 35°C, con vientos de 9 km/h.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Hay probabilidad de lluvias en la Península de Yucatán mañana?

A pesar de que el SMN pronostica lluvias fuertes en otras zonas del país debido al monzón mexicano y ondas tropicales, la Península de Yucatán mantendrá un clima seco. La probabilidad de lluvia es casi nula para este martes, predominando cielos despejados o poco nubosos en toda la región, lo que contribuye al ambiente caluroso.

Los vientos serán moderados en toda la península, lo que favorecerá un ambiente caluroso y sin nubes. En Mérida se registrarán vientos de 11 km/h, mientras que en Cancún y Chetumal soplarán a 10 km/h. Tulum tendrá vientos de 9 km/h y Playa del Carmen de 8 km/h, sin afectar las actividades al aire libre.

Fuente: CONAGUA.

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