¿Cuándo liberan a Luis de Llano? Por esta razón sigue detenido tras 15 horas

Luis de Llano permanece detenido en la Ciudad de México tras la ejecución de dos órdenes de arresto relacionadas con el incumplimiento de una sentencia. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com).

El productor musical Luis de Llano permanece detenido en la Ciudad de México luego de que autoridades ejecutaron dos órdenes de arresto relacionadas con el incumplimiento de una sentencia en el caso de Sasha Sokol.

El abogado de Luis de Llano presentó un amparo con el que busca obtener su libertad. La defensa también señaló ante medios de comunicación que existen irregularidades en la ejecución de las órdenes.

¿Por qué está detenido Luis de Llano y cuándo será liberado?

Luis de Llano fue detenido a las 18:13 horas del miércoles 2 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en ejecución de dos órdenes emitidas por una juez del Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con el comunicado proporcionado por el equipo de representación legal de la cantante Sasha Sokol, cada orden contempla un arresto de 15 horas, por lo que ambas medidas son acumulables y suman 30 horas de arresto.

Las órdenes corresponden a dos incumplimientos distintos de la sentencia de Luis de Llano:

El productor se negó a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol .

. También se negó a publicar la síntesis de la sentencia en la que se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de la cantante.

El comunicado señala que estas medidas de apremio fueron emitidas después de meses de incumplimientos, multas que no fueron atendidas y requerimientos judiciales.

El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México contempla distintas medidas de apremio para obligar al cumplimiento de órdenes judiciales, entre ellas multas y arrestos administrativos de hasta 36 horas.

Sasha Sokol ganó un proceso civil contra Luis de Llano, cuya condena por daño moral derivó en las medidas de apremio que llevaron a su detención. (Foto: Cuartoscuro.com). (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿A qué hora liberan a Luis de Llano?

El cálculo de las horas de arresto queda de la siguiente manera:

Inicio del arresto: miércoles 2 de septiembre, 18:13 horas .

miércoles 2 de septiembre, . Primeras 15 horas: jueves 3 de septiembre, 09:13 horas .

jueves 3 de septiembre, . Segundas 15 horas: se acumulan a las primeras.

se acumulan a las primeras. Fin de las 30 horas: viernes 4 de septiembre, 00:13 horas.

Por lo tanto, Luis de Llano podría salir a las 00:13 horas del viernes 4 de septiembre de 2026, si el amparo promovido por su defensa no procede y no existe otra determinación judicial que modifique la situación.

El equipo legal de Sasha Sokol también advirtió que, si continúa el incumplimiento de la sentencia y lo que calificó como un “desafío sistemático” ante las órdenes judiciales, podría configurarse un delito con una pena de hasta cinco años de prisión.

Comunicado que compartió el equipo legal de Sasha Sokol sobre el arresto de Luis de Llano. (Foto Captura)

Abogado acusa que la detención fue ‘ilegal’

El abogado del productor Luis de Llano acudió alrededor de las 03:00 horas del jueves 3 de septiembre al lugar donde permanece detenido el productor para dar seguimiento al amparo presentado contra las órdenes de arresto.

Ante los medios de comunicación, el litigante aseguró que la detención fue irregular: “El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida, eso es todo lo que puedo comentar por el momento”.

El abogado, quien evitó mencionar directamente a Sasha Sokol, también señaló que existe una orden judicial de confidencialidad: “El que difunda cualquier dato comete desacato (...) está prohibido judicialmente difundir cualquier dato o información relativa (...) se afecta la objetividad judicial”.

El abogado de Luis de Llano presentó un amparo contra el arresto y señaló ante medios de comunicación que la detención fue “ilegal”. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cuál es el origen del caso entre Luis de Llano y Sasha Sokol?

El caso que derivó en la detención de Luis de Llano comenzó en 2022, después de que el productor habló en una entrevista con Yordi Rosado sobre la relación que mantuvo con Sasha Sokol, cuando ella tenía 14 años y él 39. En respuesta, la cantante emprendió un proceso civil por daño moral.

El 10 de mayo de 2023, un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México condenó a Luis de Llano por daño moral y estableció, entre otras medidas, que debía ofrecer una disculpa pública, abstenerse de volver a hablar sobre Sasha Sokol y pagar una indemnización económica destinada a una organización dedicada a atender a víctimas de violencia sexual.

El productor apeló la resolución y promovió un amparo. En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y confirmó la condena. El fallo también determinó que las acciones civiles relacionadas con abuso sexual infantil no prescriben.