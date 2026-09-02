Detienen a Luis de Llano por caso con Sasha Sokol: Autoridades lo acusan de incumplir la sentencia

Detuvieron a Luis de Llano por incumplimiento en caso por sentencia en caso con Sasha Sokol (Foto: Cuartoscuro).

El productor musical Luis de Llano fue detenido por el inclumpimiento de la sentencia impuesta luego de la derrota en el caso con Sasha Sokol, luego de su negativa a ofrecer disculpas públicas hacia la cantante.

Luis de Llano fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la CDMX luego de que se emitieron dos órdenes de aprehensión en su contra emitidas por una jueza de lo civil del Tribunal Superior de Justicia.

El promotor de bandas como Timbiriche estaría detenido durante 15 horas acumulables debido a estas medidas de apremio, que son herramientas legales que las autoridades emplean para obligar a una persona a cumplir cuando existe resistencia o negativa.

Además de que no ofreció las disculpas públicas, el tío de Benny Ibarra no ha publicado la síntesis de la sentencia del caso donde fue declarado culpable de daño moral y abuso sexual contra Sasha Sokol por mantener una relación amorosa con ella cuando era menor de edad.

Luis de Llano fue detenido por el inclumplimiento de la sentencia luego de que las autoridades lo declararon culpable de daño moral en el caso con Sasha Sokol. (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Luis de Llano podría ir a la cárcel por negarse a cumplir la sentencia del caso Sasha Sokol?

El equipo legal de Sasha Sokol emitió un comunicado reposteado por las cuentas de redes sociales de La Saga, proyecto encabezado por Adela Micha, donde se menciona que estas órdenes de arresto no son “un hecho aislado”.

En cambio, es el resultado de meses de incumplimiento y multas ignoradas, así como requerimientos que el productor “no atendió”.

En caso de que continúe la negativa de Luis de Llano a cumplir la sentencia, entonces puede convertirse en un delito por el “desafío sistemático ante las órdenes judiciales, lo cual podría ameritar una pena de hasta 5 años de prisión.

Comunicado que compartió el equipo legal de Sasha Sokol sobre el arresto de Luis de Llano. (Foto Captura)

¿Por qué Luis de Llano se negaba a ofrecer disculpas públicas?

El productor musical concedió una entrevista para diferentes medios donde explicaba los motivos por los cuales se negaba a realizar las disculpas públicas.

“Es que esa disculpa es un amparo, y cuando tienes una forma legal como la apelación, no tienes que hacerlo, pero estoy en la mejor disposición, pero de eso no puedo hablar, solo digo ‘hay reglas’”, dijo en agosto de 2026.

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