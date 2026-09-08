Detienen a Adrián ‘N’ y Néstor ‘N’, presuntos asesinos de ‘El Tripa’ y su esposa en la colonia San Rafael

Adrián “N” y Néstor “N” presuntamente asesinaron a 'El Tripa' en la colonia San Rafael. (SSC).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que detuvo a Adrián ‘N’ y Néstor ‘N’, presuntos miembros de un grupo criminal que genera violencia con operaciones en la Zona Centro.

En la red social X Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina, detalló que las personas son probables participantes en un ataque directo ocurrido el 6 de septiembre en la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la detención se incautó una camioneta y varias dosis de lo que parece ser marihuana y cocaína.

El ataque fue planeado para asesinar a Gerardo Hernández, “El Tripa”, y su esposa, después de que salieron del funeral de Luis “N”, “El Chilaquil”, parte del grupo criminal La Unión Tepito.

Agosto ‘golpeó’ con todo a La Unión Tepito

Agosto no fue un buen mes para este grupo criminal, ya que los operativos estratégicos y el reforzamiento de la presencia policial permitió la captura de 50 integrantes de La Unión Tepito y de La Anti Unión.

Lo dio a conocer el secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez Camacho, durante el Informe de seguridad de la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Con ello, agregó, se intensificó el debilitamiento de la estructura operativa, logística y financiera de estos grupos delictivos.

En el informe, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reveló que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 han sido detenidas 12 mil 8 personas por su presunta vinculación con delitos de alto impacto de la CDMX.

También se han decomisado 3 mil 225 armas de fuego cortas y largas, 274 cargados, 11 mil 220 cartuchos, cerca de 404 mil pesos en efectivos, 7 mil 61 vehículos, 612 vehículos semicompletos, mil 256 motocicletas desvalijadas y cerca de 19 mil toneladas de autopartes.

Se han asegurado mil 814 kilómetro de mariguana 230 kg de cocaína, 93 kg de metanfetamina y 15.3 k de cristal.