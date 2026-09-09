Se desconocen en Morena: Ricardo Sheffield califica a Emmanuel Reyes de ‘arribista’

De cara al proceso electoral 2027, en el que también se renovarán las presidencias municipales en Guanajuato, el senador Ricardo Sheffield Padilla, de Morena, calificó a su compañero de bancada Emmanuel Reyes Carmona de ser un “arribista” y cuyas campañas parece son financiadas por la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder fue sentenciado por explotación sexual.

“Nosotros vamos a hacer valer que una persona arribista que de manera ilegal cambia continuamente su domicilio, no puede abusar de su relación con Marcelo Ebrard (secretario de Economía), de quien es suplente, o con Mario Delgado (secretario de Educación), porque realmente en eso lo sustenta”, dijo en entrevista en el Senado.

Ambos senadores estarían aspirando a la presidencia municipal de León, entidad que ya gobernó Sheffield Padilla, cuando era panista.

A pesar de que él también ostentó otra militancia, resaltó que Reyes Carmona ni era morenista, pues antes militaba en el PRD, y ahora anda buscando cargos a cada rato.

Cuestionó los ingresos del también esposo de la alcaldesa de Villagrán, Cinthia Teniente.

“Mira yo sospecho que viene de la Luz del Mundo, porque de dónde más va a salir, es evidente que de sus ingresos personales no es. Llegó al estado de Guanajuato con una invasión de ferrocarrileros en Villagrán. Entonces no es que sea una persona que tenga un patrimonio amplio para sustentar ese tipo de gastos, lo que más veo es que proviene de la Luz del Mundo”.

¿Qué respondió Reyes Carmona a acusaciones de Sheffield?

En respuesta, Emmanuel Reyes Carmona recordó que ya presentó una denuncia en su contra ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, pues Sheffield Padilla siempre calumnia a quienes no coinciden con él.

“Pues está muy enojado porque imagínense, pues yo voy arriba en las encuestas, ¿no? Creo que está desesperado el señor, tiene que ver pues con que en los últimos procesos, en el del 21, en el del 24, él tomó partido por algunos candidatos y candidatas y me parece que este proceso, el que tiene que ver con la convocatoria de Morena, es otra cosa, es otro momento, es una convocatoria abierta que reconoce las trayectorias, que reconoce también los positivos”, comentó al concluir la sesión del Senado.