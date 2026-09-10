Trump ‘reta’ a Irán y propone llamar ‘Estrecho Trump’ al estrecho de Ormuz: ‘Haré el anuncio’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al de ‘Estrecho Trump’, en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán.

“Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump”, dijo Trump durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas.

“Se va a llamar así, señoras y señores. Haré un anuncio”, agregó el mandatario, sin precisar cuándo formalizará la propuesta ni mediante qué procedimiento.

Trump aseguró además que el eventual cambio de nombre no es una iniciativa del Gobierno iraní.

“Estoy seguro de que al liderazgo iraní le gustaría decirles que fue idea suya. No fue idea suya”, afirmó, mientras la audiencia republicana se reía y aplaudía.

La propuesta llega en un momento de renovada tensión en torno al estrecho, después de que Estados Unidos destruyera cinco petroleros iraníes tras ataques con misiles contra sus buques de guerra, según el Pentágono, y Teherán respondiera con ataques contra una base estadounidense en Jordania y contra una decena de embarcaciones en las inmediaciones de Ormuz.

La escalada ha reducido aún más el tráfico por esta estratégica vía marítima y llevó este miércoles al precio del Brent a superar los 100 dólares por barril.

Guerra entre Irán y EU desata oleada de ataques contra buques en Ormuz

El último intercambio de golpes entre Irán y Estados Unidos ha supuesto la mayor oleada de ataques contra buques en el estrecho de Ormuz desde el comienzo de la guerra, lo que ha reducido la navegación en la estratégica vía y disparado de nuevo el precio del petróleo.

Estos ataques forman parte de la pugna entre los dos rivales por el control del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 por ciento del petróleo antes del conflicto, con Teherán que trata de imponer su autoridad en la vía y Washington que busca restablecer el tráfico marítimo de petróleo.

Estados Unidos anunció que había destruido cinco petroleros iraníes el miércoles en el golfo de Omán y cerca de la isla de Jark, centro petrolero iraní, días después de que informase de que había hundido otros tres tanqueros de la Repúblicas Islámica.

La respuesta iraní no se hizo esperar y la Guardia Revolucionaria aseguró haber atacado y alcanzado dos buques estadounidenses, ocho petroleros y una decena de barcos en el estrecho de Ormuz, además de una base de Estados Unidos en Jordania.