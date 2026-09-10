Nu arranca operaciones en EU y lanza cuenta para mover dólares digitales en 35 países

David Vélez, CEO de Nu, dijo que el arranque de operaciones en EU es un paso más en la 'evolución' de la compañía que inició en Brasil.

A un mes de iniciar operaciones en México como banco, Nu anunció su entrada al mercado de Estados Unidos, donde operará en alianza con Lead Bank, además de presentar una cuenta digital multidivisa con la que busca ampliar su presencia internacional.

Desde el Nu Stadium del Inter Miami, David Vélez y Cristina Junqueira, director y cofundadora de la plataforma financiera de origen brasileño, respectivamente, presentaron la estrategia con la que la compañía de 140 millones de clientes busca avanzar hacia una plataforma global de servicios financieros digitales.

En Estados Unidos, considerado por la empresa como el mayor mercado de servicios financieros del mundo, Nu ofrecerá productos enfocados en ayudar a sus clientes a administrar sus operaciones bancarias diarias.

Para los depósitos, la compañía tendrá como socio a Lead Bank, institución asegurada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos (FDIC, por sus siglas en inglés).

La llegada al mercado estadounidense tiene como antecedente la solicitud que Nu presentó en septiembre de 2025 ante la Oficina del Contralor de la Moneda para obtener una licencia bancaria nacional. Posteriormente, la compañía recibió la aprobación condicional para establecer un banco nacional en ese país.

Nu es una startup de origen brasileño que ha evolucionado hasta operar como banco en México y más países. (Shutterstock)

Vélez aseguró que Estados Unidos representa un mercado con alto potencial para el modelo de negocio de la compañía y calificó la entrada al país como “un paso estratégico en la evolución de Nu hacia una plataforma global de servicios financieros digitales”.

“Pero construir esa plataforma también significa mirar más allá de cualquier mercado individual hacia problemas que son universales”, agregó.

El directivo destacó además el potencial que representa la población latina en Estados Unidos. De acuerdo con Vélez, alrededor de 80 millones de latinos conocen a Nu, segmento al que la compañía también busca llegar con su expansión.

Nu Global permitirá enviar y recibir dinero en más de 35 países

Como parte de su estrategia internacional, la compañía presentó Nu Global, una cuenta digital multidivisa dirigida principalmente a personas que trabajan o viven en diferentes países.

En esta cuenta, los depósitos se convierten en dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURC), stablecoins vinculadas al dólar estadounidense y al euro, respectivamente. El producto ofrecerá un rendimiento diario y estará acompañado por una tarjeta virtual Mastercard.

Con Nu Global, los clientes podrán enviar y recibir dinero entre más de 35 países, de acuerdo con la información presentada por la compañía.

Para los próximos meses, Nu prevé integrar a Brasil, Colombia, México y Estados Unidos a este producto.