Día de Muertos en septiembre: ¿Dónde comprar los helados virales de catrina y cuánto cuestan?

¿Día de Muertos en septiembre? En plena temporada de chiles en nogada y de disfrutar un plato de pozole, un helado con forma de la Catrina se hizo viral dentro de las redes sociales.

Los helados artesanales se sirven en una canasta con crema batida o en un cono y llamaron la atención en TikTok por tener los detalles que simulan el cráneo de una Catrina o de un Catrín, aunque el diseño también es similar a las típicas calaveritas de azúcar.

Además de su peculiar presentación, el establecimiento los ofrece en solo tres sabores: chocolate semiamargo, beso de ángel y taro. Aunque en el sitio venden otros helados sin forma de cráneo y paletas de sabores, desde chocolate abuelita, capuchino o chocolate Kinder y hasta michelada.

Los helados de Catrina son una creación de Ts'unu'um Paleterías, ubicada en el centro de la CDMX. (Foto: Captura @tsu_uni_umpaleterias)

¿Dónde venden los helados de Catrina en CDMX?

Los helados de Catrina se encuentran en Ts’unu’un Paletería y Helados, ubicada en Regina 54, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La propuesta comenzó a llamar la atención debido a que combina la temática de Día de Muertos con sabores de helado y otros productos de temporada.

La heladería de la CDMX compartió un comunicado donde explica que la demanda es tan alta que pueden agotarse durante el día, por tanto postearon un número de whatsapp para contactarlos y tomar turno, así asegurar que en tu visita puedas probar al menos uno de ellos.

Si deseas asistir para las Fiestas Patrias, en la página oficial de Ts’unu’un informaron que no van a tener servicio los días 14, 15 y 16 de noviembre por cuestiones de accesibilidad, ya que aunque no está tan cerca de la plancha del Zócalo, sí está en los alrededores de donde se da el Grito y se llevan a cabo las celebraciones.

¿Cuánto cuestan los helados de Catrina?

El precio depende del producto y del sabor elegido. De acuerdo con el menú compartido por la cuenta De Paseo con Estilo, tienen un costo que va desde los 35 pesos y hasta los 50 pesos.

Esto se debe a que si así lo deseas puedes agregar algunos toppings en las canastas, o puedes pedir tu cráneo de La Catrina en un cono, el cual es algo más barato.

El menú de Ts’unu’un también contempla otras preparaciones, como helado sencillo en vaso o cono, malteadas y paletas tanto de agua como de leche. El costo de cada una de las piezas son de 35 pesos para las frescas, que son de limón, mandarina, piña, fresa, guanabana, kiwi, mango y más.

Las paletas cremosas son de aguacate, arroz con leche, cajeta, pay de limón, chocolate oreo, panditas y más. El precio de cada una de ellas es de 40 pesos.

¿Cuál es el horario de los helados de Catrina?

Ts’unu’un Paletería y Helados abre todos los días de la semana. Los horarios confirmados por el establecimiento son los siguientes:

Lunes a jueves: de 12:00 a 19:00 horas.

de 12:00 a 19:00 horas. Viernes y sábado: de 12:00 a 20:00 horas.

de 12:00 a 20:00 horas. Domingo: de 12:00 a 18:00 horas.



