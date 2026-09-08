Colección de ‘Dragon Ball Super’ en Burger King: Precios, menú y figuras disponibles

'Dragon Ball llega a los menús de Burger King (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

La colaboración de Dragon Ball Super y Burger King ya está disponible en México con un menú especial y una colección de productos inspirados en Goku, Vegeta y Piccolo.

Pero la promoción, en esta ocasión, no se queda únicamente ahí, puesto que también incluye figuras, vasos y playeras coleccionables. Conoce todos los detalles a continuación.

¿Qué incluye el menú de Dragon Ball Super en Burger King?

La colaboración lleva algunos de los elementos más reconocibles de Dragon Ball Super a hamburguesas, pollo, postres y acompañamientos. Estos son los productos disponibles:

Super Saiyan Whopper — 139 pesos: hamburguesa con carne de res 100 por ciento a la parrilla, mayonesa japonesa con chili picante e ingredientes clásicos de la Whopper. Su distintivo es el pan naranja con ajonjolí negro, inspirado en el uniforme de Goku.

hamburguesa con carne de res 100 por ciento a la parrilla, mayonesa japonesa con chili picante e ingredientes clásicos de la Whopper. Su distintivo es el pan naranja con ajonjolí negro, inspirado en el uniforme de Goku. Kamehameha King de Pollo — 119 pesos: combina una crujiente pechuga de pollo con mayonesa japonesa con chili picante y vegetales frescos. También se sirve en un pan naranja inspirado en el uniforme de Goku.

combina una crujiente pechuga de pollo con mayonesa japonesa con chili picante y vegetales frescos. También se sirve en un pan naranja inspirado en el uniforme de Goku. Baby Super Saiyan Burger — 139 pesos: una opción que reúne tres versiones pequeñas: Baby Super Saiyan Whopper, Baby Kamehameha Pollo y Baby Super Saiyan Burger, todas acompañadas con salsa japonesa.

una opción que reúne tres versiones pequeñas: Baby Super Saiyan Whopper, Baby Kamehameha Pollo y Baby Super Saiyan Burger, todas acompañadas con salsa japonesa. Dragon Ball Sundae — 44 pesos: un postre cremoso con salsa de cereza amarena y trozos crujientes de galleta sabor chocolate.

un postre cremoso con salsa de cereza amarena y trozos crujientes de galleta sabor chocolate. Cheesy Dragon Balls — 49 pesos: bocados dorados y crujientes de papa tipo hash brown que esconden un relleno de queso fundido.

bocados dorados y crujientes de papa tipo hash brown que esconden un relleno de queso fundido. Dragon Ball Super Sauce: la colaboración también incluye una salsa temática de la franquicia.

Para quienes buscan los combos, el Kamehameha King de Pollo cuesta 169 pesos y el Super Saiyan Whopper, 204 pesos. Ambos incluyen papas y refresco mediano.

¿Cómo conseguir los coleccionables de ‘Dragon Ball Super’ en Burger King?

La colección está integrada por seis figuras: Goku, Goku Super Saiyan God Super Saiyan, Vegeta, Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan, Piccolo y Beerus.

Los coleccionables pueden conseguirse mediante los productos y combos participantes. Además, el King Jr. Meal cuenta con una edición especial de Dragon Ball Super, que incluye una corona temática y uno de los personajes de la colección.

La disponibilidad de las figuras está sujeta a las existencias de cada restaurante, por lo que una sucursal puede no tener todos los personajes.

Además de las figuras, la colección incluye playeras y vasos temáticos de Dragon Ball Super. La playera tiene un precio de 179 pesos, mientras que el vaso coleccionable cuesta 44 pesos.

El juguete coleccionable tiene un precio de 49 pesos. La disponibilidad de estos artículos puede variar entre establecimientos y está sujeta a existencias, como ocurre con este tipo de promociones.

¿Hasta cuándo estará la promoción de Dragon Ball Super en Burger King?

La colaboración de Burger King México con Dragon Ball Super comenzó el 7 de septiembre de 2026 y estará disponible hasta el 17 de octubre de 2026, o antes si se agotan los productos.

Los productos de la campaña pueden encontrarse en restaurantes Burger King participantes de México, AutoKing y los canales digitales de la cadena, además de plataformas de delivery.