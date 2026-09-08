Senadora del PRI confronta a Enrique Inzunza: ‘Llevaba todos los acuerdos con el Cártel de Sinaloa’

Paloma Sánchez vs. Enrique Inzunza: así fue el choque por los señalamientos sobre Los Chapito. (Cuartoscuro)

Paloma Sánchez, senadora por el PRI, confrontó a Enrique Inzunza y criticó su permanencia en el Senado de la República pese a los señalamientos sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Le entregaron a los criminales la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Finanzas, la Fiscalía y también le entregaron la Secretaría de Gobierno, porque hoy en el Senado de la República está sentado quien llevaba todos los acuerdos con el crimen organizado”, dijo desde la tribuna la priista.

Rechazó el discurso que impulsa el senador Inzunza sobre una persecución política. Señaló que los políticos “no pueden ser víctimas”, sino las personas que sufren las consecuencias de la disputa entre facciones del crimen organizado.

Al terminar su participación desde la tribuna, Paloma Sánchez llevó hasta el escaño de Enrique Inzunza las carpetas con los casos de personas desaparecidas, homicidios y otros delitos reportados en Sinaloa.

En un breve intercambio directo entre Sánchez e Inzunza, el senador le dijo: “Yo te he tratado con respeto, ¿eh?”, mientras que la priista respondió: “No diga que le falto al respeto porque jamás se lo he faltado”.

Mientras tanto, el senador morenista y líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda, pidió que no ocupara su escaño para dejar una de las carpetas con el título de “personas desaparecidas” y decidió tirarla al suelo ante su molestia.

¿Cuál fue el papel de Enrique Inzunza en Sinaloa, según la acusación de Estados Unidos?

Enrique Inzunza fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

Supuestamente, Inzunza sostuvo reuniones con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, hijos de ‘El Chapo’, donde “acordaron planes específicos” para recibir apoyo y protección de las instituciones estatales.

El senador y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, supuestamente se convirtieron en los enlaces entre Los Chapitos y el gobierno de Rubén Rocha Moya.

“Actuaron como enlaces entre los líderes de Los Chapitos y Rocha Moya, incluyendo la transmisión de comunicaciones de los líderes de Los Chapitos a Rocha Moya sobre el apoyo de Los Chapitos a Rocha Moya a cambio de la protección de su administración a Los Chapitos”, se lee en el documento publicado a principios de año.

Los señalamientos contra Enrique Inzunza y su negativa a solicitar licencia mientras la Fiscalía General de la República realiza una investigación llevaron al senador a separarse de Morena para evitar que el movimiento resulte afectado por los ataques de la oposición.