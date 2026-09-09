Lucero Mijares confirma su hospitalización: ‘Me operaron, todo súper simple’

Lucero Mijares también aprovechó para agradecer a todas las personas que se preocuparon por su salud. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Tras días de rumores sobre su estado de salud, Lucero Mijares, cantante e hija de Lucero y Manuel Mijares, confirmó que recientemente fue internada en el hospital, donde se le realizó una cirugía.

La intérprete explicó que su operación no fue compleja, luego de que se informó que había sido internada de emergencia, y pidió a sus seguidores no creer todo lo que se dice en redes sociales.

“No se crean chismes raros que andan rondando por ahí, estoy aquí para aclararlos”, comentó la cantante en un video que compartió en sus historias de Instagram, donde dio detalles sobre su operación.

¿Por qué operaron a Lucero Mijares?

La cantante, quien ha sido parte de programas como Juego de Voces, compartió que su hospitalización estuvo relacionada con una apendicitis, por la cual tuvo que ser sometida a una cirugía.

“Tuve una apendicitis. Me operaron, todo súper, estuvo súper simple”, comentó Lucerito, como se le conoce a la artista, en su clip. El padecimiento ocurre cuando el apéndice presenta una inflamación.

Mayo Clinic señala que la apendicitis comienza cuando se obstruye el revestimiento del apéndice, lo que provoca una infección que puede ocasionar que las bacterias proliferen, el órgano se inflame, se hinche y se llene de pus.

Lucero Mijares se encuentra bien tras su hospitalización. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

El portal explica que este padecimiento puede ocasionar dolor en la parte inferior derecha del abdomen. El malestar empeora conforme aumenta la inflamación y, con el tiempo, los síntomas pueden agravarse.

Una persona con apendicitis puede presentar dolor al toser, caminar o realizar otros movimientos bruscos, además de vómitos, náuseas, pérdida del apetito, fiebre, estreñimiento o diarrea, así como distensión abdominal.

Cuando una persona presenta apendicitis, los médicos pueden recurrir a antibióticos, aunque en la mayoría de los casos se lleva a cabo una cirugía para extirpar el apéndice, de acuerdo con el portal especializado en salud.

¿Cómo se encuentra Lucero Mijares tras la cirugía?

En su video, la cantante comentó que la cirugía a la que se sometió fue exitosa y que no se presentó ninguna complicación tras el procedimiento, aunque no detalló cuándo fue internada en el hospital.

“Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, los que mandaron mensaje, los que se preocuparon”, dijo Lucero Mijares, quien finalmente agradeció a las personas que estuvieron presentes durante su hospitalización.

“Gracias a todos los que me cuidaron (...) nos vemos pronto”, compartió sin hablar más al respecto. Por ahora, ni Lucero ni Manuel Mijares han emitido alguna declaración sobre la operación de su hija.

Esta no es la primera ocasión en la que el estado de salud de Lucerito da de qué hablar, debido a que en enero de este año tuvo una extracción de las muelas del juicio, lo que le provocó una inflamación considerable en el rostro.

Tal como sucedió con su cirugía por apendicitis, en aquella ocasión fue la propia Lucero Mijares quien compartió los detalles sobre su estado de salud en redes sociales, sin darle relevancia a los rumores.

“A ella no le importa, se toma la foto, la sube, la baja y si se crean rumores alrededor de ello, no le importa”, comentó Lucero al respecto en aquella ocasión.