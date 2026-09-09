El nuevo iPhone nos cuesta hasta la risa: Los mejores memes del lanzamiento del Duo, 18 y Pro Max

El anuncio del nuevo iPhone Duo dejó memes en las redes sociales. (Foto: Captura/ Apple)

Apple presentó este miércoles sus nuevos iPhone 18 y iPhone 18 Pro Max, además del iPhone Duo, su primer teléfono plegable, que ya hizo preocuparse a las carteras, pero mientras lloran, también hay espacio para la risa gracias a los mejores memes del lanzamiento.

Entre precios que obligan a revisar la cuenta bancaria varias veces, cámaras con nuevas funciones y un celular plegable que alcanza las 7.6 pulgadas al abrirse, la presentación dejó material suficiente para que los memes hicieran reír a más de uno.

Memes del iPhone Duo, Pro max, 18. (Foto: Captura)

¿Cuáles son las características del iPhone Duo?

El iPhone Duo es la gran novedad de Apple este año. Cuando está cerrado, tiene un tamaño similar al de un pasaporte y cuenta con una pantalla de 5.4 pulgadas. Al desplegarlo, alcanza las 7.6 pulgadas, convirtiéndose en la pantalla más grande que Apple ha colocado hasta ahora en un iPhone.

De acuerdo con John Ternus, director ejecutivo de Apple, la compañía buscó que la experiencia de utilizar el teléfono abierto fuera más cercana a la de un iPad.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla de 5.4 pulgadas cuando está cerrado.

Pantalla de 7.6 pulgadas al desplegarse.

Diseño plegable.

Capacidad inicial de 256 GB.

El diseño recuerda inevitablemente a otros teléfonos plegables que ya existen en el mercado, pero Apple defendió durante su presentación que el iPhone Duo fue diseñado para evitar algunos de los problemas que, según la compañía, tienen otros dispositivos de este tipo.

Memes del iPhone Duo, Pro max, 18. (Foto: Captura)

Memes del iPhone Duo, Pro max, 18. (Foto: Captura)

iPhone 18 Pro: ¿qué características tiene?

El iPhone 18 Pro llega con una cámara principal Fusion de 48 megapixeles con apertura variable, una de las principales novedades de esta generación.

Esta tecnología permite modificar la apertura para controlar aspectos como la iluminación y la profundidad de campo. Además, el teléfono incorpora nuevos controles profesionales para ajustar manualmente parámetros como la apertura, la velocidad de obturación y el balance de blancos.

Entre sus principales características están:

Cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable.

Nuevos controles profesionales para la cámara.

Chip A20 Pro fabricado con tecnología de 2 nanómetros.

CPU de seis núcleos.

GPU de siete núcleos.

Nuevo Neural Engine para tareas de inteligencia artificial.

Dynamic Island rediseñada, capaz de mostrar hasta tres actividades en directo.

Compatibilidad con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

Módem C2 de nueva generación.

iOS 27 y nuevas funciones de Apple Intelligence.

Cuatro acabados: negro, plata, azul glacial y burdeos.

El iPhone 18 Pro Max comparte buena parte de las características, pero tiene una ventaja especialmente importante: una mayor autonomía.

Apple señala que el iPhone 18 Pro Max incorpora la mayor mejora en batería registrada hasta ahora en un modelo Pro de la compañía. En determinadas condiciones, cinco minutos de carga por cable pueden proporcionar alrededor de siete horas de reproducción de video.

Memes del iPhone Duo, Pro max, 18. (Foto: Captura)

Memes del iPhone Duo, Pro max, 18. (Foto: Captura)

Memes del iPhone Duo, Pro max, 18. (Foto: Captura)

Memes del iPhone Duo, Pro max, 18. (Foto: Captura)

Memes del iPhone Duo, Pro max, 18. (Foto: Captura)

¿Cuánto cuesta el iPhone 18 Pro y Pro Max en México?

Los nuevos teléfonos de Apple estarán disponibles en México a partir del 18 de septiembre. La preventa comenzará el sábado 12 de septiembre a las 6:00 horas.

Estos son los precios de acuerdo con la capacidad de almacenamiento:

iPhone 18 Pro

256 GB: $29,999.

512 GB: $34,999.

1 TB: $44,999.

2 TB: $59,999.

iPhone 18 Pro Max

256 GB: $31,999.

512 GB: $36,999.

1 TB: $46,999.

2 TB: $61,999.

Apple confirmó que las reservas comenzarán el 12 de septiembre y que los equipos estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

¿Cuánto cuesta el iPhone Duo en México?

La preventa del iPhone Duo comenzará el viernes 16 de octubre. Los precios anunciados para México son:

256 GB: $47,999.

512 GB: $52,999.

1 TB: $62,999.

2 TB: $77,999.

Con información de AP y EFE