Hacienda prevé recaudar 130 mil mdp adicionales en 2027 con límites a deducciones; ¿qué empresas afectará?

La Secretaría de Hacienda explicó los cambios fiscales propuestos para elevar la recaudación en 2027.

La Secretaría de Hacienda prevé obtener alrededor de 130 mil millones de pesos de ingresos adicionales en 2027 mediante medidas de eficiencia recaudatoria, combate a la evasión y limitaciones a las deducciones de las empresas, informó Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos.

Explicó que las medidas contribuirán a la obtención de unos 580 mil millones de pesos adicionales respecto al presupuesto de cierre estimado para 2026, sin crear nuevos impuestos.

Lerma señaló que Hacienda analizó durante los últimos cuatro años el comportamiento de los contribuyentes y detectó que unas 54 mil empresas presentan tasas efectivas de impuestos cercanas a cero.

Además, más de 50 mil empresas han reportado pérdidas durante cinco años consecutivos, mientras que 129 mil no han registrado ingresos en los últimos tres ejercicios.

Ante ello, el paquete económico plantea limitar las deducciones de las personas morales que incurran en esquemas considerados agresivos, con el objetivo de evitar la erosión de la base gravable.

Empresas con más de 50 mdp tendrán límite a deducciones

La propuesta establece que cuando una empresa deduzca más de 90 por ciento de sus ingresos se limite el monto total de sus deducciones. Para las compañías que no utilicen estos esquemas, el límite sería de hasta 99 por ciento de sus gastos.

El funcionario descartó que las medidas sean insensibles, al señalar que Hacienda revisó las mejores prácticas de países de la OCDE con economías similares a la mexicana antes de plantear los cambios.

Precisó que las nuevas reglas sólo aplicarían a empresas con facturación superior a 50 millones de pesos y no afectarían a compañías con menos de cinco años de operación. También se contemplan excepciones para sectores afectados por aranceles.

Lerma sostuvo que estas excepciones buscan mitigar los posibles impactos en determinadas actividades económicas y atender las condiciones particulares de algunos sectores.

Sobre tasa de retención a intereses reales dijo que bajará de 0.9 a 0.68 por ciento, pero tendrá no tendrá impacto recaudatorio, ya que se trataba de una retención provisional y cuando el contribuyente hace su declaración se determina sus impuestos a pagar.