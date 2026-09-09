Destaca México a nivel mundial en venta directa: 3.3 millones viven de esta actividad

México ocupa el lugar número 8 a nivel mundial en venta directa con 6.8 billones de dólares asociados a dicha actividad en categorías como belleza, nutrición y hogar, reveló el director del canal de venta directa de Natura en México, Fernando Echeverría Pérez.

“El sector belleza es el más relevante, donde se distribuyen más productos y se generan más ingresos y sigue generando crecimiento. Vemos todavía mucha vida por delante de la venta directa con 3.3 millones de personas en México se dedican a ser distribuidores, llámense representantes, asociados o consultores”, señaló el directivo en el marco del Día de la Consultora y Consultor de Belleza.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Directas (AMVD), alrededor de un millón 495 mil 917 millones de consultores se dedican a comercializar artículos de belleza, de ese total un 28 por ciento laboran para Natura y Avón.

El millón 421 mil 777 restante se dedica a vender suplementos o productos relacionados con nutrición, mientras que 470 mil 355 ofrece mercancía relacionada con el hogar.

Además prácticamente 7 de cada 10 consultoras son mujeres y se dedican al hogar y forman parte de la Generación X, es decir, que tienen entre 45 y 54 años.

“Hoy tenemos más de 4 mil productos en diferentes categorías como perfumería, cuidado del rostro, cuerpo, maquillaje, desodorantes, además de casa y estilo.., Es una amplitud de portafolios que le permite a nuestros consultores llegar a diferentes eh perfiles de consumidor”, detalló Echeverría Pérez.

Lo anterior se enmarca en un mercado mexicano donde el gasto mensual por hogar destinado al cuidado personal es de 834 pesos, distribuidos en categorías como higiene, cuidado del cabello, perfumes y fragancias, cuidado de la piel y maquillaje, según Trendo.mx, agencia mexicana de investigación de mercado y análisis de tendencias de consumo.

“El consumidor a lo mejor no compra casas, no compra coches, pero sigue manteniendo, inclusive en escenarios terribles de guerras o todo esto, el cuidar su apariencia, el cómo nos vemos. Particularmente esto que estamos viendo es cómo está creciendo en México el interés por la perfumería. Resulta que tiene un extraordinario crecimiento de un 6.6 por ciento anual”, señaló Gustavo Prado, fundador de Trendo.mx.