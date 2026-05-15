Natura digitaliza a miles

La Fundación Instituto Natura, dirigida por Silvia Ojeda Espejel, implementó una estrategia para digitalizar a 36 mil consultoras de venta directa, con el objetivo de incrementar su potencial de ingresos hasta en un 50 por ciento. Aunque siete de cada diez vendedoras cuentan con un teléfono inteligente, la falta de destreza técnica limitaba su desempeño comercial frente a las nuevas demandas del mercado. Al cierre de 2025, apenas 32 mil de los 400 mil colaboradores de Natura y Avon en México operaban mediante herramientas móviles. La oferta educativa de la fundación se centra ahora en redes sociales y emprendimiento tecnológico para modernizar un modelo que migra aceleradamente hacia el comercio conversacional.

El impacto de este movimiento trasciende lo económico, pues el 81 por ciento de las mexicanas encuestadas por la firma asocia el uso de tecnología con una mayor autonomía personal. Silvia Ojeda detalló que la digitalización fomenta la seguridad individual y optimiza la gestión de redes de contacto en un sector donde ocho de cada diez consultores son mujeres. Bajo la coordinación de Juan Carlos Cruz, la organización reafirma que la adopción de plataformas digitales es clave para reducir las desigualdades de género y fortalecer el tejido productivo. En este 2026, la transformación del ecosistema de venta directa se posiciona como el eje central para garantizar la resiliencia y el crecimiento patrimonial de miles de familias en todo el país.

Aseguran a 10.6 millones

Con una base que supera los 10.6 millones de clientes, GNP Seguros, bajo la dirección estratégica de Jesús Martínez Castellanos, reportó ventas superiores a los 33 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026. Este desempeño destaca por un crecimiento acelerado en los ramos de daños, con un alza del 25.4 por ciento, y gastos médicos mayores, que avanzó 11.4 por ciento en comparación con el año anterior. La aseguradora mantiene la inercia positiva tras cerrar 2025 con ingresos totales por 128 mil millones de pesos, lo que representó un incremento anual del 10.3 por ciento.

Zinc se recicla en 80%

México impulsa la reincorporación de materiales para elevar su competitividad. Mientras Circle Economy advierte que solo el 7% de recursos globales se reciclan, la siderurgia nacional fabrica el 93% de su acero con chatarra. El zinc destaca con una recuperación del 80% de su material procesable, cubriendo el 30% del consumo mundial. Esta infraestructura permite reducir costos operativos al desplazar la minería tradicional, consolidando un ciclo de insumos secundarios eficiente para la industria en 2026.

La economía circular es un pilar de seguridad ante el nearshoring. Con reglas del T-MEC estrictas, transformar subproductos en insumos es una ventaja clave. México ofrece la trazabilidad necesaria para cumplir estándares globales de sostenibilidad. Al integrar metales recuperados, el país blinda su autonomía frente a la volatilidad externa. El reciclaje se vuelve motor de soberanía, transformando residuos en rentabilidad estratégica para la manufactura nacional.

Love.fútbol ‘salta a la cancha’

love.fútbol, organización global presidida en su Consejo por Juan I. Blanco, celebró una década de operación en México con un evento de recaudación el 14 de mayo de 2026. La organización ha consolidado 21 proyectos comunitarios en el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Veracruz y la capital del país, beneficiando a cerca de 21 mil 700 personas. El modelo se basa en la recuperación de espacios públicos para convertirlos en canchas seguras mediante la participación ciudadana, sumando más de 44 mil horas de voluntariado que transforman el entorno social y económico de las localidades.

Rumbo al Mundial 2026, la apuesta de la organización se centra en medir el legado del deporte a través del desarrollo humano. Los indicadores de éxito reportan que el 83 por ciento de los menores que utilizan estos espacios mejoraron su rendimiento académico, mientras que el 80 por ciento de los habitantes percibe una comunidad más segura. A nivel internacional, love.fútbol ha impactado a 138 mil personas en 17 países. El enfoque de Juan Blanco busca que la infraestructura deportiva funcione como un catalizador de proyectos productivos, logrando que el 67 por ciento de las comunidades atendidas reporte un crecimiento económico local derivado de la activación de estos centros de convivencia.