¿Qué sigue paraTelefónica?

Telefónica, bajo la presidencia de Marc Murtra, presentará este jueves sus resultados del primer trimestre de 2026, marcando un hito tras la ejecución de su plan Transformar y Crecer y la salida de sus principales activos en Hispanoamérica. Un punto crítico para el mercado nacional fue la culminación de la venta de su filial en México a Mexico Infrastructure Partners (MIP), consorcio integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management, por un monto de 450 millones de dólares. Con este movimiento, la operadora reduce su presencia regional únicamente a Venezuela, activo que también prevé desincorporar según ha adelantado su directiva.

Las cuentas trimestrales reflejan el cambio de perímetro tras la desinversión en Chile por mil 365 millones de dólares cerrada el pasado 10 de febrero. Antonio Castelo, analista de iBroker, advierte que los resultados deben analizarse con rigor debido a estas operaciones extraordinarias que contrastan con las pérdidas de mil 304 millones de euros registradas en el mismo periodo de 2025 tras las salidas de Argentina y Perú. La hoja de ruta de Murtra proyecta para este ciclo un crecimiento de entre 1.5 y 2.5 por ciento en ingresos y EBITDA ajustado.

El mercado evaluará la capacidad de la empresa para mantener márgenes y flujo de caja mientras explora nuevos sectores como defensa. El presidente del grupo no descarta una ampliación de capital para consolidaciones estratégicas que permitan mejorar la estructura financiera y la rentabilidad en sus mercados clave.

Tienditas van al Mundial

Arca Continental, presidida por Jorge Humberto Santos Reyna y dirigida por Arturo Gutiérrez Hernández, lanzó en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) el programa Somos Locales. Esta iniciativa tiene como objetivo capacitar a cerca de 5 mil negocios, entre los que se incluyen restaurantes, bares, fondas y tiendas minoristas ubicadas en las zonas de mayor afluencia de Monterrey previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El proyecto busca fortalecer la competitividad del comercio local ante la demanda de visitantes nacionales y extranjeros que recibirá la capital de Nuevo León durante la justa deportiva.

La estrategia académica y operativa consta de más de 150 cursos especializados en ventas, digitalización, idiomas y atención al cliente. El rector de la UANL, Santos Guzmán López, sumó al World Trade Center Monterrey-UANL a este esfuerzo para garantizar que las herramientas técnicas proporcionadas generen beneficios permanentes en la estructura comercial de la ciudad más allá del calendario de partidos. En Monterrey, la organización considera el Mundial como una oportunidad para profesionalizar al sector servicios y modernizar las capacidades tecnológicas de los establecimientos de barrio. Con este despliegue, Arca Continental y la máxima casa de estudios del estado apuestan por la profesionalización del microcomercio como motor de desarrollo económico y social en un escenario de visibilidad internacional, asegurando que las pequeñas unidades económicas cuenten con los estándares necesarios para capturar el flujo de consumo proyectado para este 2026.

Basura vale oro

La revisión del T-MEC integra hoy la circularidad industrial como un eje de competitividad frente a las reglas de origen y cadenas de suministro. En este rubro, Legand, bajo el mando de Javier Garza Buffington, opera a través de su división RENOVEX infraestructura de escala industrial en Nuevo León. La planta de reciclaje de la firma procesa actualmente más de 8 mil toneladas diarias de residuos urbanos, industriales y de construcción, convirtiéndolos en materiales para las cadenas de suministro regionales. Este esquema permite la producción de materiales secundarios en territorio nacional, lo que facilita a las empresas cumplir con los porcentajes crecientes de contenido regional exigidos por el tratado, al tiempo que reduce la dependencia de insumos importados y la exposición a la volatilidad logística global.

Para Legand, el modelo de RENOVEX se enfoca en la modernización de la gestión de residuos para acompañar la transición hacia la sostenibilidad urbana e industrial. La generación de insumos circulares certificados y trazables en México permite a los socios comerciales mitigar riesgos geopolíticos. La circularidad trasciende así el ámbito ambiental para consolidarse como una herramienta de integración comercial que fortalece la autonomía de la región y optimiza los costos operativos en el mercado de manufactura nacional durante este 2026.