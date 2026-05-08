Conciertos mueven 70 mil mdp

La intervención de Alejandro Soberón en Cracks Summit permitió analizar la consolidación de una industria que generó una derrama económica cercana a los 70 mil millones de pesos en el último año. México se ubica hoy como uno de los tres mercados más relevantes para giras internacionales, transformando a la capital en un centro regional capaz de atraer audiencias de más de 70 países. La evolución de OCESA, la operación del Estadio GNP Seguros y la alianza estratégica con Live Nation insertaron al país en el circuito global de espectáculos, elevando los estándares de producción y operación.

Cifras de la industria indican que 6.6 millones de personas viajaron específicamente para asistir a conciertos en el último periodo, y el 40 por ciento de los viajeros planea incluir un evento musical en su itinerario. Esta actividad activa cadenas de valor completas en sectores como hotelería, aviación, restaurantes, servicios y transporte. La presencia de artistas internacionales como Shakira, AC/DC, The Weeknd, Lenny Kravitz y BTS confirma que el entretenimiento funciona actualmente como infraestructura económica y turística para el país.

Soberón destacó que el sector pasó de ofrecer eventos esporádicos hace cuatro décadas a operar como un detonador de inversión, empleo y bienestar, compitiendo a nivel internacional por la atracción de grandes eventos que definen el posicionamiento y el consumo en el mercado nacional durante este 2026.

Mondrian Cancún aterriza ya

El proyecto Mondrian Cancún, desarrollado por la firma Murano, marca una transición en el modelo de crecimiento del Caribe Mexicano al integrar hotelería y vivienda bajo una lógica de operación global. El complejo, operado por las firmas internacionales Accor y Ennismore, se ubica en una de las últimas reservas territoriales de gran escala en la zona hotelera. La infraestructura contempla un total de 566 habitaciones de hotel y 321 residencias de tipo branded, enfocadas en capturar segmentos vinculados al lifestyle y la inversión patrimonial institucional.

La apuesta de Murano por este desarrollo refleja la capacidad del destino para atraer capital de largo plazo en un entorno donde Cancún busca elevar su oferta sin perder competitividad. La participación de Accor, con presencia en más de 110 países, y Ennismore, que opera en más de 40 naciones, otorga al proyecto un respaldo operativo que trasciende el turismo tradicional.

Con esta inversión, el sector inmobiliario y hotelero en Quintana Roo avanza hacia una etapa de diversificación que prioriza el posicionamiento patrimonial de gran escala.

Burocracia farmacéutica

La conversación sobre soberanía sanitaria y acceso a medicamentos volvió a tomar fuerza en América Latina. En Bogotá, representantes de las principales agencias regulatorias de la región —entre ellas Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil y el Instituto de Salud Pública de Chile— participaron en un diálogo regional junto con asociaciones farmacéuticas para impulsar una mayor convergencia regulatoria.

Por México uno de los participantes fue Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), quien advirtió que el desafío para la región ya no es sólo hablar de armonización regulatoria, sino llevarla a la práctica para agilizar registros sanitarios, reducir duplicidades y facilitar el acceso a medicamentos. El encuentro también puso sobre la mesa un tema estratégico: fortalecer la producción regional de medicamentos frente a un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y riesgos en cadenas de suministro.

AMIS paga fortuna diaria

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), encabezada por Pedro Pacheco, reportó que las 86 aseguradoras en el país captaron más de 1 billón 25 mil millones de pesos durante 2025, un incremento del 12 por ciento respecto al año previo. En el marco de sus 85 años, la organización destaca el flujo de capital destinado a la cobertura de siniestros. Tan solo en el ramo de accidentes y enfermedades, las empresas desembolsaron 145 mil 344 millones de pesos el año pasado, lo que representa un promedio diario de 398.2 millones de pesos, cifra que creció 19 por ciento en comparación con 2024.

Los próximos 12 y 13 de mayo, el sector llevará a cabo la 35 Convención de Aseguradores de la AMIS, foro donde se analizará el aseguramiento de infraestructura como motor de crecimiento económico. La agenda también contempla innovaciones en seguros de salud y los desafíos de seguridad vial.