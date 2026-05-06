GAP libra impacto de Spirit

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), encabezado por Raúl Revuelta Musalem, descartó afectaciones operativas en sus terminales mexicanas tras el anuncio del cese inmediato de operaciones de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines el pasado 2 de mayo de 2026. De acuerdo con el grupo, que opera 12 aeropuertos en las regiones del Pacífico y Centro de México, la aerolínea de bajo costo no mantenía rutas activas en ninguna de sus terminales nacionales, lo que garantiza la estabilidad del tráfico en el país durante la próxima temporada de verano .

En materia financiera, la organización informó que no mantiene exposición material por cuentas por cobrar con la emisora. Los saldos pendientes por parte de la aerolínea están cubiertos íntegramente mediante garantías bancarias y depósitos en efectivo, por lo que no habrá impacto en sus estados financieros.

El efecto del cierre de Spirit se concentra exclusivamente en las operaciones de GAP en Jamaica. En Kingston, la aerolínea representaba el 3.5 por ciento del tráfico total de pasajeros, mientras que en Montego Bay su participación era del 2.6 por ciento. Estas operaciones se enfocaban en rutas hacia Florida, específicamente Fort Lauderdale, Miami y Orlando, mercados que actualmente cuentan con capacidad servida por otros operadores como JetBlue, American Airlines y Southwest.

Scotiabank mueve millones

La Secretaría de Economía inicia esta semana en Toronto la misión comercial México-Canadá con la participación de más de 300 empresas nacionales. El objetivo central de la delegación es acelerar la integración del corredor norteamericano mediante el aprovechamiento de las ventajas del T-MEC. En este escenario, Scotiabank, bajo la dirección de Pablo Elek, desempeña un rol estratégico como anfitrión en su sede corporativa y catalizador de los flujos comerciales y financieros entre ambos mercados. La relevancia de la misión se apoya en el desempeño del comercio bilateral, que tan solo en el primer semestre de 2025 superó los 21 mil millones de dólares, registrando un crecimiento cercano al 2 por ciento anual.

Este despliegue empresarial busca materializar los objetivos del Plan de Cooperación Económica México-Canadá 2026-2030. Los trabajos en Toronto se orientan a generar acuerdos comerciales, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión en 10 sectores de alto potencial internacional. Para las compañías mexicanas, el encuentro es decisivo para posicionarse como socios estratégicos de primer nivel en el mercado canadiense. La presencia única de Scotiabank en Norteamérica facilita la articulación de estos flujos, consolidando a la institución como un puente financiero necesario para la ejecución del plan estratégico que regirá la relación económica bilateral en los próximos años.

Apoyo para familias de Guerrero

La Secretaría de Bienestar distribuyó 70 mil 147.1 millones de pesos en Guerrero a través de apoyos sociales entre 2022 y 2026. Bajo la gestión de Ariadna Montiel, ahora presidenta nacional de Morena, e Iván Hernández Díaz, delegado federal de los Programas para el Bienestar, el gobierno federal ha operado pensiones que van desde los 3 mil 100 hasta los 6 mil 400 pesos. Esta maquinaria administrativa cubre las ocho regiones del estado, garantizando registros y pagos que sostienen el ingreso de miles de familias en un entorno de desafíos históricos.

En Guerrero, el enfoque se ha desplazado de la discusión sobre la existencia de programas sociales hacia la eficiencia de su ejecución técnica. El desempeño del delegado federal en la entidad sugiere la necesidad de perfiles con sensibilidad política y solvencia técnica dentro de la administración pública. Ante los actuales procesos de relevo en el gobierno federal, el modelo implementado en las regiones guerrerenses prioriza el alcance territorial medible y la disciplina administrativa.

Helvex tiene nuevo jefe

César Cárdenas Rodríguez asumió la dirección general de Grupo Helvex a partir del primero de mayo del 2026, en una nueva etapa de consolidación y crecimiento regional, caracterizado por la innovación, eficiencia hídrica y desarrollo industrial.

“Con más de 35 años de experiencia en transformación industrial, expansión multi mercado y fortalecimiento de cadenas de suministro, César Cárdenas impulsará a Grupo Helvex como un aliado estratégico en la industria nacional y en los mercados internacionales”, señaló la compañía.

La empresa mexicana fabricante de grifería y muebles para baño informó que Cárdenas Rodríguez relevará a Jorge Barbará Morfín, quien continuará como presidente del consejo de administración de la compañía.