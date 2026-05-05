Vivienda social impulsará a Cemex

Cemex proyecta un crecimiento impulsado por el programa federal de vivienda social, donde prevé participar en la construcción de 230 mil unidades, según Lucy Rodríguez, directora de operaciones de la compañía.

“El programa de vivienda social, que tiene como objetivo 1.8 millones de unidades para 2030, también está aumentando. Actualmente participamos en la construcción de aproximadamente 120 mil unidades, el doble del nivel del cuarto trimestre, y estamos en negociaciones para 110 mil más”, refirió Rodríguez durante la conferencia telefónica de Cemex para hablar de sus resultados del primer trimestre del año.

Este plan gubernamental, con una meta de 1.8 millones de viviendas para 2030, contribuyó al primer repunte positivo en los volúmenes de cemento interanuales en seis trimestres. A pesar de una demanda inicialmente débil en infraestructura, la firma anticipa una mayor tracción por el avance en proyectos ferroviarios y un incremento en la cartera de pedidos de concreto premezclado. Sin embargo, la demanda continúa siendo débil al comienzo del año.

“En infraestructura, si bien las condiciones siguen siendo relativamente débiles, la actividad en el terreno está mejorando y nuestra cartera de pedidos de concreto premezclado muestra una tendencia al alza”, agregó Rodríguez.

Nestlé impulsa el café frío

Nescafé busca expandir la categoría de café en México mediante el lanzamiento de Nescafé Espresso Concentrate, un producto diseñado para el segmento de consumo frío que ha crecido del 3 al 8 por ciento del total de tazas en los últimos cuatro años.

Rosa María Cordero, directora de Cafés y Bebidas de Nestlé México, señaló que esta innovación apunta principalmente a los consumidores jóvenes de entre 14 y 35 años, quienes integran el café frío en el 30 por ciento de sus ocasiones de consumo.

“Más que una innovación, queremos abrir un nuevo segmento, porque como líderes, nuestra responsabilidad más allá de la participación de mercado es crecer la categoría y una avenida muy relevante de crecimiento en términos de más mexicanos teniendo interacciones con el café, es el consumo en frío”, explicó.

La estrategia se basa en la incrementalidad, ya que se estima que el 73 por ciento de estas tazas representan momentos de consumo adicionales a los tradicionales.

“Sabemos que es un consumo incremental y sobre todo por quienes se suman al mundo del café. Entonces no es el consumidor que normalmente tomaba su café caliente en las mañanas, sino es aquel que entra al mundo del café de una forma diferente a través de una taza fría”, concluyó la BEO.

Relevo clave en Volkswagen México

Volkswagen Financial Services México concretó un cambio en su estructura directiva con el nombramiento de Ricardo Camargo como Managing Director Back Office. Camargo, quien cuenta con una trayectoria de 17 años dentro de Grupo Volkswagen con experiencia en mercados de Brasil, Alemania, Chile y Colombia, asume el cargo tras su paso por la dirección de Porsche Movilidad Colombia y la dirección de Back Office en Porsche Volkswagen Servicios Financieros en Chile.

El ejecutivo sustituye a Mariana Paschoal, quien fue designada como Managing Director Back Office y Chief Financial Officer para la región de América del Sur.

Desde esta nueva posición, el directivo será el encargado de mantener la rentabilidad operativa y administrativa de la financiera en México, mercado que se mantiene como una de las plazas más críticas para el cumplimiento de las metas globales de la organización en el segmento de vehículos ligeros. El ajuste responde a la necesidad de fortalecer la gestión interna y asegurar la continuidad de los resultados financieros de la firma en el país durante este 2026.

Alertan por petróleo caro

Barclays elevó su pronóstico para el crudo Brent a 100 dólares por barril para este 2026. Amarpreet Singh, analista de FICC Research de Barclays, advirtió que los riesgos se mantienen sesgados al alza mientras continúe la disrupción en el Estrecho de Ormuz. Actualmente, el mercado opera con un déficit estimado de 6.6 millones de barriles diarios debido al bloqueo de puertos iraníes y una caída acelerada en los inventarios globales.La salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP presiona aún más la brecha entre la oferta y el crecimiento de la demanda. Singh sostiene que cuanto más dure esta situación, mayor y más persistente será el choque de precios. Si la parálisis logística se extiende hasta finales de mayo, el precio implícito en los futuros del Brent podría escalar hasta los 110 dólares por barril de crudo.