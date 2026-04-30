Golpe al cáncer de próstata

Bayer obtuvo la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para una nueva indicación terapéutica de su fármaco enfocado en el manejo del cáncer de próstata. La aprobación, sustentada en los resultados del estudio ARANOTE, permite personalizar tratamientos para pacientes en etapa metastásica sensible a hormonas. En México, este padecimiento representa un desafío crítico de salud pública con aproximadamente 30 mil nuevos casos diagnosticados cada año, posicionándose como la primera causa de muerte por cáncer en hombres, según datos de la Secretaría de Salud. Yusimit Ledesma, directora médica en Bayer México, señaló que este hito contribuye a la misión de brindar terapias efectivas que prolonguen la supervivencia y reduzcan el riesgo de progresión de la enfermedad. Con esta opción, se proyecta un avance significativo al permitir que más pacientes accedan a tratamientos sin quimioterapia, optimizando su calidad de vida y atención en etapas avanzadas de la condición.

Regreso de Mony a telecom

Mony de Swaan Addati regresa al sector de las telecomunicaciones como presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), en relevo de Rocío Villanueva. El expresidente de la extinta Cofetel asume la representación de un segmento que ya ostenta el 32.3 por ciento del mercado móvil nacional, posicionándolo como la segunda fuerza del sector.

Su agenda priorizará el peso regulatorio de los 23 operadores que integran la asociación ante temas como el registro de líneas impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la licitación de 5G y los pendientes de cobertura.

“Lo primero que debemos hacer como AMOMVAC es enfocarnos en la parte regulatoria y en otros aspectos donde tenemos poco entendimiento para consolidar su expansión”, dijo el exregulador de las telecomunicaciones.

Con este movimiento, la asociación busca jugar con mayor influencia política en un mercado donde la regulación y la tecnología definirán la próxima etapa de competencia en el país.

“Tenemos interés en poner el foco en muchos temas, está todo el tema del registro, el tema de la licitación de 5G, el tema de cobertura y muchos otros temas que son importantes”, dijo.

Capacidad en Manzanillo

Hutchison Ports TIMSA, que dirige Jaime Andrés García López, destinó más de 300 millones de pesos a la incorporación de dos grúas eléctricas MHC ESP.10 en el Puerto de Manzanillo, con lo que eleva a ocho su flota operativa en terminal. Los equipos, con capacidad de hasta 100 toneladas y alcance de 22 filas, permiten atender buques de hasta 15 mil 500 TEUs, alineándose con la tendencia global de embarcaciones de mayor escala. La inversión impacta directamente en la productividad en muelle al reducir tiempos de maniobra y aumentar la rotación de carga en un puerto que movilizó más de 3.8 millones de TEUs y 31 millones de toneladas en 2025, según ASIPONA. Además del componente operativo, la apuesta incorpora eficiencia energética al tratarse de equipos eléctricos, en línea con la estrategia Net Zero del grupo, que contempla una reducción de 54.6 por ciento en emisiones hacia 2033.

Kosmos contra el hambre

Corporativo Kosmos, encabezado por Jack Landsmanas, impulsa mediante la Fundación Pablo Landsmanas una estrategia de asistencia social enfocada en la población infantil vulnerable. En alianza con organizaciones como Fundación Teletón, Dr. Sonrisas y Fundación DAR, el grupo ejecuta programas de combate a la desnutrición mediante la entrega de despensas y acompañamiento familiar. La iniciativa atiende un problema estructural documentado en su momento por el Coneval, que registra a más de 11 millones de niños menores de seis años en situación de pobreza en México. A la fecha, la fundación acumula la entrega de más de 40 millones de comidas y mantiene un esquema de apoyo recurrente para más de 5 mil beneficiarios mensuales con alimentación diaria. El modelo operativo de Kosmos prioriza la construcción de alianzas especializadas y la integración de voluntariado corporativo para escalar el alcance de sus proyectos de responsabilidad social en el país.