Refacciones en el e-commerce

El grupo automotriz mexicano Grupo Vegusa, a través de su división Vegusa Maquinaria, avanzó en la consolidación de su sistema de e-commerce especializado en la venta de refacciones para vehículos. En una industria donde un error de compatibilidad puede detener la producción y generar pérdidas de hasta el 20 por ciento del valor diario, la propuesta dirigida por Jorge Luis Pons se centra en digitalizar la confianza. El modelo no solo ofrece una transacción, sino certeza operativa respaldada por un inventario físico de 25 millones de pesos en piezas originales, asegurando disponibilidad real y trazabilidad en cada pedido para este 2026.

Con un crecimiento de 3.5 veces desde su lanzamiento, el canal digital de Vegusa responde a la urgencia de un mercado donde el 90 por ciento de los equipos opera bajo niveles críticos de utilización. La estrategia integra logística regional con entregas de tres a cinco días de refacciones en la zona de El Bajío y el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial para asistir al usuario en la identificación precisa de componentes según el modelo. Este avance marca la transición de la venta de productos hacia esquemas de desempeño operativo, estableciendo un nuevo estándar competitivo en la proveeduría técnica nacional que minimiza la incertidumbre y optimiza los costos de mantenimiento.

Televisa sorprende

Nadie vio venir los resultados que ayer publicó Televisa. Grupo Televisa, encabezado por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, consolidó su utilidad operativa con más de 6 mil millones de pesos y un Ebitda (rentabilidad) al primer cuarto de 41.4 por ciento. Por si los logros en izzi y sky no fueran suficientes, se anunció que TelevisaUnivision, a nivel global, tuvo ingresos por 1.1 mil millones de dólares. Estos ingresos en buena medida provienen de las ventas de publicidad en México, que crecieron en 17 por ciento, y de que su plataforma, VIX, ya ronda los 14 millones de suscriptores. Esto sin tomar en cuenta los ‘abonados’ que van a tener por el Mundial, pues sólo ahí se verán los 104 partidos. Muy buena sorpresa.

Automatización de Mastercard

Mastercard seleccionó a la startup de automatización financiera Simetrik para integrarse a su programa global Start Path, una plataforma que ha impulsado a más de 500 compañías en 60 países. Liderada por Santiago Gómez, la firma tiene la misión de digitalizar el back-office de bancos, adquirentes y fintechs, sustituyendo los procesos manuales por conciliaciones automáticas en ecosistemas de pagos de alta complejidad. En este 2026, el respaldo de Mastercard llega en un momento crítico para el mercado mexicano, donde las exigencias regulatorias sobre la evidencia transaccional demandan una precisión operativa que los métodos tradicionales ya no pueden garantizar.

Con el respaldo de inversionistas como Goldman Sachs y Tiger Global, Simetrik ya procesa 2 mil 500 millones de registros diarios y concilia un volumen anual de 500 mil millones de dólares. La alianza con Mastercard permitirá a la startup acceder a su red global y desarrollar pilotos conjuntos con sus clientes y socios corporativos en emisión, adquirencia y pagos cross-border. Para Gómez, mientras los pagos digitales escalaron de manera masiva, las operaciones internas de las instituciones se quedaron rezagadas; Simetrik busca cerrar esa brecha digital ofreciendo una validación de clase mundial que facilita la escalabilidad en la era del open finance.

Prevén anfitriones ocasionales

Airbnb proyecta que el Mundial de Futbol 2026 detonara el surgimiento masivo de anfitriones ocasionales en CDMX. Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de la plataforma, anticipa que residentes locales activen sus propiedades de forma temporal para cubrir la alta demanda, un fenómeno similar al registrado en los Juegos Olímpicos de París. Se espera que el pico de reservaciones ocurra un mes antes del torneo, con una oferta que podría crecer hasta 25 por ciento mediante esta modalidad de hospedaje flexible que aprovecha la infraestructura habitacional ya existente.

A diferencia de los ciclos turísticos habituales, la demanda se desplaza hacia zonas cercanas al Estadio Ciudad de México (Azteca), el Centro Histórico y la Basílica de Guadalupe.

Colín dijo que, tal como sucede anualmente con la Fórmula 1 en la alcaldía Iztacalco, el 95 por ciento de estos alojamientos regresan al mercado de vivienda de largo plazo una vez concluido el evento, evitando un impacto permanente en la disponibilidad habitacional de la capital.