Emilio Romano en la mañanera

Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), fue invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum a participar hoy en la Conferencia Mañanera. El eje será el acompañamiento de la banca al gobierno para proteger la economía familiar, particularmente a través de una medida para reducir costos en pagos digitales en gasolineras. Ya algo se había adelantado a este respecto en la Convención Bancaria celebrada el mes pasado y con las presiones que existen sobre los precios de los combustibles, se va a acelerar este proceso, del que hoy se conocerán detalles. También se posicionará el tema como parte de una agenda más amplia de digitalización, inclusión financiera y reducción del uso de efectivo, en línea con los compromisos de la Convención.

Climate Tech entra al juego

HSBC México y EY lanzaron la quinta edición del Premio a las Empresas Líderes en Innovación Sustentable (ELIS), con convocatoria abierta del 27 de abril al 30 de junio de 2026. Bajo el lema Transformadoras del mañana, el certamen premia estrategias en categorías ambiental, social y gobernanza. Destaca la nueva categoría Climate Tech, orientada a distinguir tecnologías que optimizan recursos y aceleran la transición a una economía baja en carbono. Estas herramientas facilitan la medición de emisiones y el acceso a financiamiento especializado para empresas que evolucionan sus modelos de negocio hacia esquemas de mayor resiliencia.

Un jurado de 12 expertos anunciará finalistas el 26 de agosto y la premiación será el 15 de octubre. Se incluye una mención en Transición Climática para planes integrales de mitigación. Diego Spannaus, de HSBC, y Andrés Fuentes, de EY, señalaron que la inscripción es gratuita para cualquier firma en México, sea cliente o no del banco. Desde 2022, ELIS ha recibido casi mil postulaciones, consolidándose como el principal reconocimiento ASG que impulsa la competitividad y la visibilidad de las mejores prácticas climáticas del sector privado nacional durante este 2026.

México: gigante en dispositivos

La Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID), bajo la presidencia de Joao Carapeto, realizará el primer Medical Devices Innovation Summit los próximos 6 y 7 de mayo en la Ciudad de México. El encuentro contará con la participación de la Cofepris y las secretarías de Salud y Economía, con el objetivo de agilizar la regulación y la adopción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de datos. México se consolida en este 2026 como el principal exportador de estos insumos en América Latina y el quinto a nivel mundial, manteniendo un superávit comercial cercano a los 9 mil 500 millones de dólares.

El sector genera actualmente 175 mil empleos calificados y opera más de 40 plantas de producción en territorio nacional. En 2025, el mercado interno alcanzó un valor de 8 mil 354 millones de dólares, impulsado por un crecimiento anual del 5.7 por ciento. Dado que el 66 por ciento de los dispositivos consumidos en el país provienen de Estados Unidos, la AMID, que representa al 90 por ciento de las empresas del ramo, busca fortalecer el diálogo institucional para reducir las brechas de acceso y asegurar que los avances tecnológicos se traduzcan en diagnósticos más rápidos y tratamientos oportunos para los pacientes mexicanos.

Apuesta por código abierto

La plataforma de código abierto de clase empresarial para el monitoreo en tiempo real de infraestructura tecnológica, Zabbix, reportó un crecimiento sólido en México al cierre de 2025, impulsado por una tendencia corporativa de abandonar licencias de software costosas. Luciano Alves, CEO de Zabbix LATAM, señaló que la migración hacia el código abierto responde a la necesidad de control y previsibilidad financiera, más allá del ahorro inmediato. Sectores estratégicos como banca, telecomunicaciones y gobierno ya operan bajo este modelo, integrando sus infraestructuras críticas a plataformas de observabilidad de nueva generación para asegurar la continuidad de sus servicios.

Para el ciclo 2026-2027, la compañía trazó una estrategia agresiva basada en integradores y distribuidores locales, reforzando su confianza en el mercado mexicano. Sin embargo, la empresa identificó una barrera cultural persistente: los directivos aún suelen asociar el open source con falta de robustez, un paradigma que frena la competitividad tecnológica. Con el lanzamiento de Zabbix 8.0 LTS, la firma busca unificar el monitoreo y la observabilidad en una sola herramienta, compitiendo directamente con software propietario de alto costo y ofreciendo una solución escalable para el entorno empresarial nacional durante este 2026.