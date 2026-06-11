Lanzan abierto.io 

El lanzamiento de abierto.io presenta una plataforma tecnológica todo en uno diseñada para ayudar a marcas, minoristas, agencias y bodegas a gestionar inventarios, pedidos y reportes desde un solo entorno digital. Desarrollada por su CEO y fundador, Juan Diego Bermeo, la herramienta integra gestión multicanal, logística flexible, servicios creativos y optimización de operaciones mediante inteligencia artificial para escalar los negocios en línea.

El crecimiento acelerado del comercio electrónico en América Latina, que alcanzó los 215 mil millones de dólares en 2025, ha obligado a las marcas a expandirse, pero también ha complejizado la operación simultánea de canales. Para resolverlo, abierto.io ofrece integraciones con Amazon, Mercado Libre, Shopify y TikTok Shop, permitiendo sincronizar inventarios en tiempo real, consolidar pedidos y reducir los riesgos de sobreventas bajo un enfoque de comercio unificado.

Mundial en casa

La próxima temporada futbolera internacional se vivirá desde el hogar en México. Según el estudio PayPal Soccer Fans Report, el 37 por ciento de los aficionados planea ver los partidos en casa de familiares y el 35 por ciento en su propio hogar. El principal motor de consumo será la comida (70 por ciento) y el food delivery (65 por ciento), destacando las botanas (58 por ciento) y la pizza (48 por ciento). México supera a Brasil y Canadá en este consumo “casero-social”.

Para costear las reuniones, el 33 por ciento prefiere dividir gastos en tiempo real con apps y el 23 por ciento junta dinero por adelantado. Aunque el 87 por ciento prioriza la seguridad y las carteras digitales, el efectivo mantiene presencia en el 59 por ciento de los pedidos a domicilio. Allan Picos, director Comercial de PayPal México, destacó que los usuarios buscan control financiero, por lo que el 73 por ciento valora las opciones de pago a plazos.

Lista, Casa Coyoacán

Como parte de su estrategia de negocios a cinco años, J. García López Grupo Funerario concluyó la renovación de Casa Coyoacán tras una inversión de 50 millones de pesos. La sucursal, ubicada en Miguel Ángel de Quevedo, amplió su capacidad a seis salas e incorporó la plataforma “Experiencia Infinita”, un servicio con pantallas LED y sonido ambiental para proyectar recuerdos personalizados en los homenajes, informó Oscar Padilla, CEO del grupo.

Alertan en autopartes

La competitividad de la industria de autopartes en Norteamérica podría verse afectada si se decide incrementar la regla de origen del 75 por ciento actual al 85 por ciento, advirtió Julio Galván, representante de la Industria Nacional de Autopartes (INA). El directivo señaló que elevar las exigencias técnicas sin un análisis profundo reduciría la flexibilidad para el abastecimiento de las cadenas de suministro y restaría fuerza a la región frente a otros mercados globales. Ante este escenario, el organismo colabora con la Secretaría de Economía aportando inteligencia comercial para definir la postura de México.

En cuanto a la diversificación tras el acuerdo con la Unión Europea, Galván precisó que, aunque el 87 por ciento de las exportaciones se dirige a Estados Unidos y el 2 por ciento a Canadá, Europa y Sudamérica son zonas de oportunidad paulatina que se abordarán respaldadas en la calidad de la manufactura local. Al cierre del primer trimestre, la producción mexicana de autopartes alcanzó un máximo histórico de 31 mil 185 millones de dólares, registrando un crecimiento del 9.58 por ciento.

Copa, con 6 mil millones

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 tendrá un alcance masivo de más de 6 mil millones de espectadores, equivalente a tres cuartas partes de la población mundial, e inyectará hasta 41 mil millones de dólares al PIB global, según el informe “La evolución del futbol: del juego a la industria global” publicado por UBS Global Wealth Management’s Chief Investment Office.

Los ingresos de los 20 principales clubes del mundo alcanzaron un hito histórico de 12.4 mil millones de euros en la temporada 2024/2025 con esquemas de negocio que abarcan participaciones minoritarias, deuda garantizada por activos inmobiliarios y reparto de ingresos comerciales implementados por firmas como Arctos, Sixth Street o Carlyle en transacciones con el Real Madrid o el Barcelona.

‘Destapan’ talento

Arca Continental, presidida por Jorge Humberto Santos Reyna, celebró la nueva edición de Hack4Her, realizada junto con el Tecnológico de Monterrey, un evento en el que el embotellador reunió a cerca de 350 estudiantes de 15 universidades para resolver retos de su Digital Nest en analítica, predicción y automatización inteligente. La iniciativa funciona como una cantera estratégica para el negocio, con la posibilidad de incorporar a los mejores perfiles y aplicar sus soluciones operativas directamente en la compañía.