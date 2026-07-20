De Rappi a Pinterest

Pinterest oficializó el nombramiento de Santiago Restrepo como country head de México para el negocio de Enterprise. En este rol, el directivo liderará la estrategia comercial con las principales marcas y anunciantes del país, consolidando al mercado mexicano como un eje clave en la estrategia de crecimiento internacional de la plataforma de búsqueda visual. El ecosistema publicitario y de comercio electrónico en expansión dentro de México motivó esta asignación para capturar audiencias en momentos de planeación de consumo. Restrepo cuenta con casi 10 años de trayectoria en Rappi, donde recientemente se desempeñó como líder global de RappiAds en Latinoamérica para Cuentas Enterprise, gestionando estrategias con marcas de consumo masivo (CPG). Marcos Westphalen, vicepresidente de Pinterest para América Latina, destacó que México está en el centro de su visión regional. A escala global, la firma evolucionó hacia un asistente de compras impulsado por IA; registra alrededor de 80 mil millones de búsquedas mensuales, donde cerca del 50 por ciento poseen intención comercial, y más de la mitad de su base de usuarios pertenece a la Generación Z.

Fichaje en Buk

Manuel Andrade se incorporó a Buk como nuevo country manager para México, en un periodo donde la tecnológica cuadruplicó su ritmo de adopción desde su llegada al país en 2022. El directivo, con experiencia previa en estrategia y crecimiento de negocios en Boston Consulting Group y Google Cloud, llega para liderar la siguiente etapa de expansión en el mercado mexicano, consolidado como uno de los de mayor crecimiento para la firma en Latinoamérica. Actualmente, la operación de la compañía en México acompaña a alrededor de 220 mil colaboradores, cifra que refleja la relevancia estratégica del país para la firma de software de gestión de capital humano. A escala regional, Buk da servicio a más de 10 mil clientes en América Latina, apalancando su penetración de mercado a través de la digitalización y automatización de los procesos de recursos humanos para las empresas de la región.

Ahorro sobre ruedas

La estrategia de contrataciones consolidadas del gobierno federal toma fuerza con el arrendamiento vehicular para más de 90 dependencias y entidades, un esquema que busca reducir costos y obtener mejores condiciones comerciales. Mediante la licitación LA-06-400-006400001-N-11-2026, la Administración Pública Federal prevé contratar de forma plurianual entre 10 mil 422 y 18 mil 217 vehículos, distribuidos en 30 partidas.

El procedimiento, publicado el 18 de junio de 2026 en Compras MX, forma parte del esquema de contrataciones consolidadas impulsado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Edgar Amador, a través del equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, para generar economías de escala y hacer más eficiente el gasto público.

El proceso también está sujeto a los mecanismos de vigilancia y control previstos en la ley0, con la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al mando de Raquel Buenrostro, entre otras autoridades competentes.

Pérdidas mundialistas

El Mundial de futbol representó un reto operativo en México, donde podría generar pérdidas de productividad de hasta 369 millones de dólares para las empresas de no gestionarse adecuadamente el ausentismo o presentismo, según datos de Reuters. Ante este escenario, las organizaciones buscan balancear la operación con la NOM-035 de la STPS, la cual obliga a prevenir factores de riesgo psicosocial y promover entornos organizacionales favorables mediante esquemas flexibles y dinámicas de integración.

Norma Godínez, directora de Recursos Humanos de Kelly México, señaló que la Copa del Mundo funciona como una herramienta positiva para acercar a las empresas con sus colaboradores, siempre que se gestione con equilibrio para reforzar el vínculo interno sin afectar el negocio.

A escala global, indicadores de Gallup reportaron que en 2025 solo 20 por ciento de los empleados se sentían comprometidos con su trabajo. Para la filial mexicana de Kelly, las firmas que implementan lineamientos claros de flexibilidad laboral y empatía logran mitigar el impacto en la productividad y mejoran la retención de talento.