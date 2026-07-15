Nueva jefa en Uber Eats

A unos meses de celebrar su décimo aniversario en el país, Uber Eats nombró a Grace Schiodtz como nueva directora general de la compañía en México. Su llegada liderará la próxima década de la plataforma en el mercado nacional, donde actualmente conecta a más de 60 mil negocios asociados, de los cuales más del 60 por ciento son Pymes, en categorías como restaurantes, supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Desde el inicio de sus operaciones con 500 restaurantes, la aplicación se consolidó conectando cada año a más de 25 millones de usuarios y generando oportunidades económicas para más de 300 mil personas. Daniel Colunga, director general de Uber Eats Latinoamérica, señaló que la experiencia de Schiodtz, quien recientemente fue directora global de estrategia y planeación para la vertical de retail, será clave para seguir generando valor en México. Con miras a su aniversario, la firma prepara el foro Future of Food y los Premios Uber Eats 2026.

Capital para emergencias

La atención de desastres dejó de ser una tarea exclusiva de los gobiernos. Cada vez con mayor frecuencia, la capacidad de respuesta también depende de la participación de empresas que aportan recursos, logística y suministros para acelerar las operaciones humanitarias. La reciente misión de la Cruz Roja Mexicana en Venezuela es un ejemplo. Detrás del despliegue de su Equipo USAR Nivel Pesado, que logró rescatar con vida a tres personas y participar en labores de búsqueda en ocho zonas colapsadas, estuvo el respaldo de la iniciativa privada. FEMSA, presidida por José Antonio Fernández Garza-Lagüera, destinó 2 millones de pesos para financiar el traslado y operación del contingente mexicano, mientras Coca-Cola FEMSA, de Ian Craig, suministró más de 92 mil litros de hidratación para atender a más de 211 mil personas afectadas. Más que un acto de filantropía, este tipo de alianzas comienza a consolidarse como un componente estratégico de la respuesta humanitaria y de la responsabilidad corporativa en escenarios de emergencia.

Apuestan por IA

En México, la optimización de la infraestructura sanitaria se vuelve crítica debido a que el país destina alrededor de 5.5 por ciento de su Producto Interno Burto (PIB) al gasto en salud, una proporción inferior al promedio de los miembros de la OCDE, que supera el 9 por ciento.

Ante este escenario de recursos limitados y demandas epidemiológicas complejas, la inteligencia artificial (IA) se consolida en el mercado nacional como un aliado para fortalecer la eficiencia hospitalaria sin sustituir el criterio del profesional clínico.

Para capitalizar estas oportunidades, firmas como Siemens Healthineers, liderada en la región por Alejandro Paolini, integran aplicaciones de IA en sus portafolios de imagenología, laboratorio, salud digital y terapia guiada para automatizar mediciones y optimizar flujos de trabajo.

A escala global, la transnacional destina aproximadamente mil 900 millones de euros anuales a investigación y desarrollo. Esta digitalización acelerada cuenta con respaldo internacional, pues la FDA de Estados Unidos ya autorizó más de mil dispositivos médicos con IA, mientras que McKinsey & Company estima que el potencial de la IA generativa oscila entre 2.6 y 4.4 billones de dólares anuales para la economía mundial.

Lazo de asfalto

El Puente Amado Nervo, con un avance cercano al 80 por ciento promete saldar una deuda histórica entre Jalisco y Nayarit. Esta inversión federal de 530 millones de pesos recortará hasta 25 minutos el viaje entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, un alivio directo para medio millón de habitantes de esta zona metropolitana interestatal.

La obra, bajo la tutela de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y alineada con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum, cruzará el Río Ameca con 800 metros de estructura y vialidades que suman 1.2 kilómetros, para un desarrollo total de alrededor de 2 kilómetros. El reto técnico es mayúsculo: la constructora RECSA, encabezada por Humberto Armenta González, desafía el cauce con cimentaciones profundas y un ritmo que supera en 28 por ciento el programa original.

Este nuevo paso por la avenida Federación hacia la carretera 200 recibirá un flujo de hasta 21 mil vehículos diarios. Es una obra vital para miles de trabajadores, estudiantes y turistas que ya convirtieron esta frontera fluvial en una sola comunidad.