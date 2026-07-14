Plan ferroviario del norte

Grupo HYCSA, encabezado por Ramón Casanova, sumó un nuevo proyecto a su portafolio de infraestructura tras obtener el consorcio del que forma parte el fallo para diseñar y construir seis estaciones del Tren de Pasajeros Saltillo a Nuevo Laredo, obra integrada en el Plan Ferroviario Nacional. El consorcio está conformado por Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, empresas de Grupo HYCSA, en conjunto con ASCH Infraestructuras y Servicios, Rubau México, Construcciones Rubau, Proveedora de Materiales del Norte, ASCH y ASCH Chile. El proyecto en México contempla una inversión de más de 3 mil 600 millones de pesos, bajo un esquema de obra pública a precio alzado plurianual, con un plazo de ejecución de dos años y medio dividido en tres fases. La ruta del corredor ferroviario abarcará 396.3 kilómetros para fortalecer la conectividad manufacturera y logística entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La construcción generará alrededor de 3 mil empleos directos en el país y se estima que el corredor beneficiará a 7 millones de pasajeros al año, consolidando la estrategia de la firma mexicana en movilidad de gran escala.

Boom de visas americanas

México se consolidó como el líder en Latinoamérica en la emisión de visas tipo E para no inmigrante con mil 852 registros. Ante esta tendencia, la firma estadounidense Globofran, especializada en inversiones migratorias, oficializó su llegada al país para atender la creciente demanda de empresarios que buscan diversificar su patrimonio en dólares. Su estrategia se enfoca en la visa E-2, un activo que permite a inversionistas mexicanos operar negocios rentables en Estados Unidos y acceder a la residencia legal. Jorge Partidas, CEO de Globofran, afirmó que de cada 100 inversionistas que asesoran, 97 desconocen el potencial real de este visado. La firma, que reporta que el 80 por ciento de las 600 familias latinas que ha asesorado son mexicanas, opera bajo un esquema que asegura inversiones desde 200 mil dólares en proyectos donde el empresario mantiene al menos el 50 por ciento del control.

Xavier Salcedo, country manager de Globofran en México, estimó que entre este año y 2027 asesorarán directamente a 150 inversionistas en el mercado nacional para expandir su operación en la Ciudad de México. En el entorno estadounidense, el Consejo de Asesores Económicos estima un déficit de 10 millones de viviendas frente a los niveles previos a 2008, un factor que la firma aprovecha al enfocar sus proyectos en activos inmobiliarios de bajo riesgo para mantener su tasa de aprobación consular.

Ciberataques en temporada alta

La llegada de las vacaciones de verano eleva la vulnerabilidad digital del sector hotelero de manera crítica. Firmas especializadas en ciberseguridad como Silent4Business, que encabeza Layla Delgadillo, han alertado sobre un repunte de fraudes focalizados en las áreas de recepción y reservaciones. Los delincuentes suplantan la identidad de huéspedes con falsas quejas o reservas para introducir malware mediante archivos comprimidos. Al tratarse de incidencias cotidianas en la operación de la temporada alta, el personal abre los mensajes sin identificar señales de riesgo. La prisa por atender las solicitudes de los clientes facilita la descarga inconsciente de virus diseñados para comprometer bases de datos y plataformas de pago. Ante ello, los expertos recomiendan optimizar la configuración de las licencias de protección digital para blindar el negocio antes de que inicie el éxodo vacacional.

Apuestan por IA

En México, la optimización de la infraestructura sanitaria se vuelve crítica debido a que el país destina alrededor de 5.5 por ciento de su Producto Interno Burto (PIB) al gasto en salud, una proporción inferior al promedio de los miembros de la OCDE, que supera el 9 por ciento.

Ante este escenario de recursos limitados y demandas epidemiológicas complejas, la inteligencia artificial (IA) se consolida en el mercado nacional como un aliado para fortalecer la eficiencia hospitalaria sin sustituir el criterio del profesional clínico.

Para capitalizar estas oportunidades, firmas como Siemens Healthineers, liderada en la región por Alejandro Paolini, integran aplicaciones de IA en sus portafolios de imagenología, laboratorio, salud digital y terapia guiada para automatizar mediciones y optimizar flujos de trabajo.

A escala global, la transnacional destina aproximadamente mil 900 millones de euros anuales a investigación y desarrollo. Esta digitalización acelerada cuenta con respaldo internacional, pues la FDA de Estados Unidos ya autorizó más de mil dispositivos médicos con IA, mientras que McKinsey & Company estima que el potencial de la IA generativa oscila entre 2.6 y 4.4 billones de dólares anuales para la economía mundial.