Park Life reporta buenos resultados

Fibra Park Life no sólo llegó a la Bolsa con la etiqueta de ser la primera FIBRA especializada en vivienda en renta, ahora también está demostrando que el modelo funciona. La FIBRA que tiene como presidente de su Comité Técnico a Gustavo Tomé y es dirigida por Cayetano Jiménez, en pocos meses de haber debutado, ya dio una buena noticia a sus inversionistas: su primera distribución, de 2.20 pesos por CBFI para los tenedores de PLIFE 26, equivalente a un rendimiento cercano al 4 por ciento en el segundo trimestre de 2026. En esta etapa, la FIBRA optó por tomar una decisión audaz y, para mostrar su estrategia, comenzó a repartir resultados y probar que la disciplina operativa y financiera también se traduce en efectivo.

Innovación en salud

Mientras gran parte de la industria farmacéutica concentra sus esfuerzos en descubrir nuevas moléculas, empresas como Synthon han encontrado otra ruta para innovar: perfeccionar la investigación en bioequivalencia mediante inteligencia artificial (IA).

Esta empresa, que opera en México desde 2010, tiene ya al país como uno de sus mercados estratégicos por su crecimiento y desarrollo, así como por su acceso rápido a medicamentos de alta calidad. La combinación de ciencia e inversión explica por qué la investigación en bioequivalentes se ha convertido en un activo estratégico para la industria de la salud, destacan.

Más producción

Otra empresa que apuesta por México y lo hace en el sector farmacéutico es Opella, que tiene marcas como Enterogermina, Allegra, Buscapina e Histiacil. La compañía, recientemente anunció una inversión de 2 mil 300 millones de pesos para, entre otras cosas, expandir su operación en el país. La decisión no fue casual, pues México fue elegido por ser el mercado de probióticos más importante de AL. La planta Ocoyoacac recibirá mil 200 millones de pesos para ampliar la manufactura de productos biológicos.

Indra Group refuerza apuesta por México

Esta empresa, que es una de las principales de AL y Europa en el sector de defensa y tecnologías avanzadas, nombró a José Ramón Peña Alonso como Country Manager en México, posición desde la que liderará una nueva etapa de crecimiento y consolidación en el país.

Peña Alonso representa para la empresa una apuesta estratégica y el compromiso de una operación más cercana con clientes, colaboradores, instituciones y socios de negocio. “La incorporación de José Ramón fortalece nuestra capacidad para seguir impulsando el crecimiento de Indra Group en la región. Su experiencia en tecnología, consultoría y transformación empresarial será clave para consolidar una operación más cercana a los clientes, desarrollar capacidades diferenciales y acompañar nuevas oportunidades de negocio”, afirmó Marcelo Bernardino, director de Indra Group para América Latina.

Zamarripa, en Costa Rica

Desde ayer tiene lugar en Costa Rica el Seminario Internacional de la Federación Internacional de Administradores de Pensiones (FIAP) 2026, organismo que actualmente es presidido por Guillermo Zamarripa, también presidente de la Asociación Mexicana de Afores, quien lleva una intensa agenda a San José.

Cambios en Didi

Paulina Juaristi asume hoy la dirección de Marketing de DiDi Latinoamérica. Desde esta posición Juaristi liderará la estrategia regional con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la compañía, impulsar la adopción de su Súper App y profundizar la conexión diaria con millones de usuarios en los distintos mercados de la región.

Con más de 18 años de trayectoria en firmas globales de tecnología, consumo y servicios financieros, destaca su gestión previa como Country Marketing Director de Nu México.