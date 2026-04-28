Comida al 50% en Portales

Cheaf, la plataforma dedicada a reducir el desperdicio de alimentos, inauguró su primera tienda física en Ciudad de México para comercializar excedentes de productos empaquetados de diferentes supermercados, restaurantes y cafeterías con los que tiene alianzas. Ubicada en Centenario 31, San Simón, en la colonia Portales, en la Alcaldía Benito Juárez, este punto de venta busca evitar que más de 20 mil kilos de comida en buen estado se pierdan durante el primer semestre de 2026.

El modelo permite a los consumidores adquirir artículos a aproximadamente la mitad de su precio original, ofreciendo una alternativa de ahorro directo frente a la merma operativa que enfrentan las cadenas de suministro tradicionales. El formato funciona como un canal constante de salida para inventario que, de otro modo, difícilmente encontraría mercado.

Braulio Valenzuela, Country Manager de Cheaf en México, señaló que esta evolución de intermediario digital a minorista físico permite una intervención directa en la gestión de inventarios con alta recurrencia de excedentes.

“El desperdicio en productos empaquetados ocurre todos los días y en volumen. Si no se crean canales específicos para sacarlo al mercado, se pierde. Este formato nos permite capturar ese flujo de manera constante y convertirlo en acceso para el consumidor”, concluyó Valenzuela.

La empresa planea abrir al menos dos ubicaciones adicionales en la capital antes de que concluya junio, consolidando un canal de salida constante para productos que no se venden por razones logísticas y no por falta de calidad.

Cheaf tiene alianzas con El Globo, Cinépolis, Sanborns, Maison Kayser y Jüsto, entre otras cadenas.

RICA ahorra agua

Grupo RICA, embotellador de Coca-Cola dirigido por Miguel Guizado Aguirre, implementó una estrategia de eficiencia hídrica en su planta de Hidalgo en alianza con la empresa Ecolab, con el objetivo de mejorar en un 20 por ciento el uso del recurso mediante el programa global Water Circularity, que integra tecnología y análisis de datos para reducir el consumo de 1.56 a 1.23 litros por cada litro de bebida producida. Esto le permitirá un ahorro anual de aproximadamente 110 mil metros cúbicos de agua, fortaleciendo la resiliencia operativa del grupo en Hidalgo, Morelos y Puebla.

Al optimizar los procesos productivos, Grupo RICA se posiciona como un referente en la industria de bebidas en México durante este 2026, alineando sus operaciones con las metas globales de aprovechamiento circular. La colaboración con Ecolab permite identificar oportunidades de recirculación y mejor aprovechamiento del recurso en un entorno de estrés hídrico, transformando la gestión del agua en una ventaja competitiva y responsable con el entorno natural de la región centro del país.

Vibe Selling: vender sin código

Tras la prohibición de Meta sobre los chatbots de inteligencia artificial generales en WhatsApp el pasado 15 de enero de 2026, Leadsales presentó Lead Agent. Esta herramienta introduce el concepto de Vibe Selling, una evolución del Vibe Coding que permite a las Pymes automatizar procesos comerciales sin necesidad de construir árboles de decisión complejos. A diferencia de los modelos anteriores, que registraron una tasa de adopción de apenas el 4.2 por ciento por su rigidez técnica, este nuevo agente especializado absorbe el contexto del negocio (precios, horarios y condiciones) para responder con precisión y tono humano.

La urgencia de esta transición responde a una realidad operativa crítica: entre el 30 y 40 por ciento de los mensajes de prospectos llegan fuera del horario laboral, lo que genera una pérdida estimada de 4.7 millones de pesos anuales en valor de ventas para los negocios que dependen de WhatsApp. Roby Peñacastro, CEO de Leadsales, señala que el modelo de Vibe Selling permite que la IA ejecute el 90 por ciento de la gestión, dejando al vendedor humano el 10 por ciento estratégico para el cierre. Con un costo operativo significativamente menor al de un equipo físico, la plataforma busca que las más de 2 mil 800 empresas que atiende en Latinoamérica mantengan su competitividad en un entorno donde el comercio conversacional exige inmediatez y personalización absoluta.

SAS pone a México al centro

SAS reconfiguró su operación global posicionando a México como eje estratégico bajo el liderazgo de Héctor Ulloa como nuevo Country Lead. En el marco de su 50 aniversario, la firma transita hacia un modelo enfocado en industrias específicas para alinear sus soluciones de inteligencia artificial y analítica con las necesidades locales. Ulloa, quien cuenta con tres décadas de experiencia en tecnología y sector público, mantendrá también su rol regional para Latinoamérica, priorizando la transparencia y eficiencia en la toma de decisiones. Este cambio organizacional busca escalar la innovación y asegurar que la entrega de valor sea coherente con los retos de los negocios nacionales en este 2026.