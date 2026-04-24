T-MEC, bajo la lupa en CDMX

El Council of the Americas (COA), con sede en Nueva York y representante de unas 200 empresas multinacionales, reunirá a la élite empresarial y gubernamental en su conferencia anual en la Ciudad de México el próximo 5 de mayo en el Sofitel Mexico City Reforma. El evento abordará temas críticos como el Plan México y la competitividad regional, con un enfoque especial en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las oportunidades de integración que genera para América del Norte.

Además de la agenda comercial, durante este foro se explorará la transformación energética de México, su potencial tecnológico y el fortalecimiento del ecosistema digital. Un panel clave, titulado “El financiamiento como catalizador del desarrollo”, discutirá cómo la coordinación entre el financiamiento público y privado puede potenciar infraestructuras estratégicas.

Entre los ponentes destacan figuras como Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo de Administración de Kaluz; Jorge Arce, presidente y director general de HSBC México, y Oscar del Cueto, presidente de CPKC México y de AmCham México, entre otros. Cabe destacar la participación de José Medina Mora, presidente del CCE, cuya visión sobre el entorno laboral será fundamental para el diálogo.

México: potencia automotriz

Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la AMIA, celebró el 75 aniversario del organismo con la inauguración de nuevas oficinas y la presencia de Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Economía. México se consolida como el séptimo productor mundial de vehículos y el quinto exportador de unidades ligeras. El sector automotor es un pilar estratégico al generar el 30 por ciento de las exportaciones totales y aportar el 4.6 por ciento del PIB nacional. Además de atraer la mayor inversión extranjera directa en manufactura, la industria destaca por ofrecer los salarios promedio más altos del sector, reafirmando su papel como motor de la economía mexicana en este 2026 a través de la innovación y el diálogo técnico.

Reset Ability contra el caos

Sergio Escamilla, de BMC, propone el Reset Ability para enfrentar la incertidumbre. El concepto exige cuestionar supuestos y rediseñar estrategias en tiempo real. La economía de escala cede ante la adaptativa, enfocada en flexibilidad e inteligencia cultural. Seis fuerzas moldean el mercado: caída de la clase media que busca valor; desglobalizacion hacia economías locales; abundancia de IA que revaloriza el juicio humano; el hogar como centro de consumo; masas fragmentadas en microculturas y la economía plateada por la longevidad.

La supervivencia depende de habilidades como la planificación por escenarios y el liderazgo federado.

Dado que solo el 30 por ciento de las firmas alinea operación y cultura, BMC orquesta la coherencia entre líderes y mercado para transformar la adaptación en ventaja competitiva. Priorizar la resiliencia operativa sobre la eficiencia tradicional es vital ante tensiones geopolíticas y disrupción tecnológica. En 2026, la agilidad no es opción, es el activo que garantiza la relevancia cultural y el éxito comercial frente a competidores rígidos que quedarán obsoletos. Las empresas deben invertir en modelos de análisis de datos y diversificación.